Geçtiğimiz günlerde bir süredir sağlık problemleri ile mücadele eden babasının yoğun bakıma alındığını açıklayarak sevenlerinden dua isteyen Fenerbahçe'nin efsane ismi Ümit Özat'tan kötü haber geldi.

Geçtiğimiz günlerde babasının yoğun bakıma alındığını açıklayarak sevenlerinden dua isteyen Fenerbahçe'in efsane ismi Ümit Özat'tan kötü haber geldi. Babasının sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan efsane isim, sevenlerinden bir kez daha dua istedi.

2001 yılının yaz transfer döneminde Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye transfer olan ve 2007 yılına kadar sarı-lacivertli formayı terleterek 237 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda takımına 12 gol 35 asistlik katkı sağlayan Ümit Özat'tan gelen haber futbolseverleri üzüntü içerisinde bıraktı.

Son olarak 2020-2021 sezonunda Ankaraspor'da görev alan ve son dönemde sosyal medya platformları YouTube ve TikTok'ta yayınladığı içeriklerle dikkatleri üzerine çeken 46 yaşındaki tecrübeli teknik adam Ümit Özat'ın babasından kötü haber haber geldi.

KÖTÜ HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ümit Özat, geçtiğimiz günlerde bir süredir sağlık problemleri ile mücadele eden babasının yoğun bakıma alındığını açıklayarak sevenlerinden dua istemişti. 46 yaşındaki tecrübeli teknik adam bu kez yoğun bakımda tedavi gören babasının makineye bağlandığını ve uyutulduğunu açıkladı.

"MAKİNEYE BAĞLANDI VE UYUTULUYOR"

Sevenlerinden bir kez daha dua isteyen Ümit Özat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok soran olduğu için buradan açıklama yapmak istedim. Maalesef babam şu anda makineye bağlandı ve uyutuluyor... Lütfen... Herkesin duasına talibiz...."