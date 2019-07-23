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  4. 23 Temmuz 2019 17:26

Victor Wanyama'dan Galatasaray'a kötü haber: Hiçbir yere gitmiyorum

Transferde ismi Galatasaray'la anılan Tottenham'ın Kenyalı orta sahası Victor Wanyama, takımdan ayrılmayacağını açıkladı. Wanyama, Transfer döneminde böyle haberler her zaman çıkar ama ben bir yere gitmiyorum dedi.

Victor Wanyama'dan Galatasaray'a kötü haber: Hiçbir yere gitmiyorum
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Tottenham'ın Kenyalı orta sahası Victor Wanyama, hakkında çıkan Galatasaray'a gideceği iddiaları hakkında konuştu.

ESPN'e konuşan Wanyama, ''Haftaya Tottenham'a dönüp antrenmanlara katılacağım. Hakkımda transfer spekülasyonları çıkması doğaldır. Transfer döneminde böyle haberler her zaman çıkar ama ben bir yere gitmiyorum. Başka takımlar hakkında konuşamam çünkü Tottenham'ın oyuncusuyum. Tottenham ile sözleşmem sürüyor ve bundan gurur duyuyorum. Tabii ki futbolda her şey olabilir. Bazı şeyler çok çabuk değişebilir. Şu anda tatildeyim ve bunun keyfini çıkartıyorum'' ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki futbolcunun Ndombele transferi sonrası forma şansı bulamayacağı ve Galatasaray'a gideceği iddia ediliyordu.

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