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Yeni imajı ile gündemde: Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin pozu olay oldu

Yeni imajı ile gündemde: Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin pozu olay oldu
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Galatasaray'ın dikkat çeken oyuncusu Mauro Icardi, saçlarını pembeye boyatarak verdiği pozla gündeme geldi.

Galatasaray'a transfer oldutan sonra saçlarını sarıya boyatan Mauro Icardi, yeni imajıyla ortaya çıktı.

Sarı saçları ikonik hale gelen ve hem takım arkadaşları hem de bazı taraftarların saçlarını sarıya boyatmasına neden olan Icardi, bu defa saçlarını pembeye boyattı.

 Instagram hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan bir mesaj paylaşan ve eşi Wanda Nara ile fotoğrafını paylaşan Icardi, "Her günümü koşulsuz sevgisiyle dolduran KADIN'a, bana iki güzel prenses veren KADIN'a, yoldaşım, sırdaşım ve hayatımın aşkına" yazdı.

Yeni imajı ile gündemde: Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin pozu olay oldu - Resim : 1

Icardi'nin pembeye boyattığı saçları ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yıldız futbolcunun yeni imajına sosyal medyada; 'İşte şimdi Icardi severler ortaya çıkacak', 'Yolda pembe adamlar görürseniz şaşırmayın', 'Bizim yeni saç stili belli oldu' gibi yorumlar yapıldı.

Etiketler Wanda Nara Mauro Icardi poz
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