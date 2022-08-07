Yeşil sahalarda görülmemiş olay! Başkan sahaya inip hakemi fırçaladı

İtalya'da Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, Espanyol ile oynadıkları hazırlık maçında yine rahat duramadı ve sahaya girdi.

Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, Espanyol ile oynadıkları hazırlık maçında rakip takım oyuncularının sert futbolu sonrası sahaya girerek maçın hakemine tepki gösterdi.

Sakatlık nedeniyle oyunun durduğu esnada yan hakemin yanına giden ve sinirli şekilde bir şeyler söyleyen De Laurentiis, ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte hızını alamadı ve bu kez orta hakeme kızdı.

Herkesin şaşkın bakışları içinde sahanın içine giren De Laurentiis, hakemin maçı yönetme şeklinden memnun olmadığını ve Espanyol oyuncularının sert futbol oynamasına izin verdiğini söyledi.

Herkesin gözü önünde hakemi azarlayan Napoli Başkanı De Laurentiis daha sonra sahayı terk ederken, maçın hakeminin önce bir şeyler anlatmaya çalıştığı, ancak De Laurentiis’in şiddetli konuşması sonrası arkasını dönerek sahadan ayrıldığı görüldü.