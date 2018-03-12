Yunanistan’da tüm maçlar askıya alındı !

Yunanistan’da AEK ve PAOK maçında çıkan olaylar sonrasında Yunanistan Spor Bakanı George Vassiliadis ülkedeki tüm futbol maçlarının askıya alındığı duyurdu.

İki takım arasında oynanan maçın son anlarında PAOK'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yaşanan itirazların ardından iki takımın yöneticileri sahaya daldı.

Sinirlerine hakim olamayan PAOK Başkanı Ivan Savvidis belindeki silahla verdiği görüntü kavganın boyutunu değiştirdi.

Geçtiğimiz günlerde ise yaklaşık 50 kadar PAOK taraftarı, federasyonun verdiği saha kapatma cezası nedeniyle bir televizyon kanalını basmıştı.

BAKAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Yaşanan bu görüntülerin ardından Yunanistan Spor ve Kültür Bakanı George Vassiliadis, maçın ardından yaptığı açıklamada liglere ara verilebileceğinin sinyallerini vermişti.

Olaylar karşısında cesur kararlar almaları gerektiğini söyleyen Vassiliadis, “Bugün ortaya çıkan görüntüler tüm PAOK'lu dostları ve futbolseverleri derinden yaralamıştır. Bunlar bana geçmişte yaşadığımız olayları hatırlattı. Böyle olağan dışı olaylar cesur kararlar almayı gerektirir. Uzun zaman sonra çekişmeli bir lig yarışı vardı. UEFA ile yapacağımız görüşmeden sonra zorlu bir karar alma gereği olursa da kimse bizi hedefimizden ayıramayacak”ifadelerini kullanmıştı

Gol iptal oldu, başkan silahla sahaya daldı