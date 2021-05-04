  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Yusuf Yazıcı'ya 50 milyon euroluk teklif!

Yusuf Yazıcı'ya 50 milyon euroluk teklif!

Adı Arsenal ile anılan ve Lille'de harika bir sezon geçiren Yusuf Yazıcı'ya Milan'ında talip olduğu ortaya çıktı.

2019'un yaz döneminde Yusuf Yazıcı'yı 17.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lille'e satan Trabzonspor, yıldız isimden para kazanmaya devam edecek. Uzun uğraş sonucunda Milli futbolcunun sözleşmesine 'sonraki satıştan yüzde 20 pay' maddesi koyduran Bordo-Mavili yönetim, bu sayede önemli bir geliri kasasına koymaya hazırlanıyor. Uzun süredir adı Arsenal ile anılan Yusuf'un esas talibi İtalya'dan: AC Milan.

KONUŞULAN RAKAM 50 MİLYON EURO
Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosunda bulunduran Milan'ın, Yusuf Yazıcı'nın transferi konusunda çok istekli olduğu hatta Lille ile pazarlıklara başladığı öğrenildi. Konuşulan rakam ise tam 50 milyon Euro.

TRABZONSPOR'A 6,5 MİLYON EURO DAHA
Eğer Yusuf bu bonservis bedeliyle Çizme devine giderse Trabzonspor aradaki kârın yani 32.5 milyon Euro'nun yüzde 20'sini alacak. Bu da 6.5 milyon euroya denk geliyor.

YUSUF YAZICI'DAN GELEN TRANSFERE GİDECEK
Sadece Lille Kulübü değil, Bordo-Mavili yönetim de Yusuf'un Milan'a transferini dört gözle beklerken; Trabzonspor cephesi gelişmeleri yakından takip ediyor. Yusuf Yazıcı'dan gelecek paranın tamamını transfere harcamayı planlayan Fırtına, şampiyonluk kadrosu oluşturma yolunda elini güçlendirecek.

Etiketler yusuf yazıcı teklif 50 milyon euro
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Biz tam kapandık; plajı boş bulan turistler çırılçıplak denize girdi!
NASA açıkladı: ''Türkiye de riskli bölgenin sınırları içinde!''
Marketlerde satışı yasaklanan ürünler hangileri?
''Kapanma'' öncesi son anketten Erdoğan'a kötü haber!
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu açıklaması
2023 yılında ilk kez oy kullanacak seçmenin oy tercihi belli oldu
İnanılmaz trafik kazası kamerada! Bir anda uçup gitti!
Emekli ve memura zam yolda! Temmuz'da maaşlar ne kadar olacak?
İstanbul'da skandal! Evli kaymakam ormanda sevgilisiyle basıldı!
Erdoğan'ın katıldığı cenaze töreni hakkında suç duyurusu