TFF açıkladı: Beşiktaş'ın kupa maçının tarihi değişti

20 Mayıs 2026'da Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi Finali sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası yarı final programında değişikliğe gitti. Stadın 10 Mayıs'ta UEFA'ya devredilecek olması nedeniyle, Beşiktaş'ın turu geçmesi durumunda yarı final maçı öne çekilecek.

TFF'nin sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi Finali'ne bu sezon 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacaktır. Final müsabakası sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu'nun 10 Mayıs'tan sonra UEFA'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde, 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynayacağı yarı final müsabakası 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacaktır. Diğer yarı final müsabakası ise daha önce ilan edildiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacaktır. Nihai programlar çeyrek final müsabakalarından sonra ilan edilecektir" denildi.

İHA