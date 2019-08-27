İddaa neden oynanamıyor ?

Türkiye’de İnteltek tarafından oynatılan İddaa oyunları ihalesinin Şans Girişim Ortak Girişim Grubu (Demirören-Scientific Games) tarafından alınmasının ardından bugün yeni dönem başladı.

Meraklılarını daha fazla bahis oynamaya teşvik etmek için oyun çeşitliliği artırılırken, ilk gün teknik süreç tamamlanamadı.

Bu nedenle bugün 21.00-22.00 arasındaki Şampiyonlar Ligi dahil çok sayıda maç programa alınmadı. Diğer günlerin programı da açıklanmadı.

Konuya ilişkin olarak şu açıklama yapıldı: “Yeni Merkezi Risk Yönetimi’nin geçişi sebebiyle, bugün 21.00 – 24.00 saatleri arasında sabit ve elektronik bayilerde kupon oynanmayacaktır.”

İddaa ihalesini yüzde 0,2, kâr payı teklifi sunan Şans Girişim OGG kazanmıştı

Şans Girişim OGG, Demirören ve Las Vegas Merkezli Scientific Games’ten oluşuyor.