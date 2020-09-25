Mandzukic'in yeni durağı belli oldu

Hırvat Milli Takımının deneyimli forvet oyuncusu Mario Mandzukic, Rusya'ya gidiyor. Adı Fenerbahçe ile de anılan golcü futbolcu, yeni sezonda Lokomotiv Moskova formasını terletecek.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

2,65 euro ücret / yıl + performans primi

1,3M euro imza ücreti, 2 taksit

Yıldız golcünün bu akşam ya da yarın sabah sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacağı öğrenildi.