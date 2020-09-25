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  3. 25 Eylül 2020 18:38

Mandzukic'in yeni durağı belli oldu

Bir dönem Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Hırvat golcü Mario Mandzukic, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına transfer oluyor. Mandzukic'in kısa süre içerisinde Rus ekibine imza atması bekleniyor.

Mandzukic'in yeni durağı belli oldu
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Hırvat Milli Takımının deneyimli forvet oyuncusu Mario Mandzukic, Rusya'ya gidiyor. Adı Fenerbahçe ile de anılan golcü futbolcu, yeni sezonda Lokomotiv Moskova formasını terletecek.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

2,65 euro ücret / yıl + performans primi
1,3M euro imza ücreti, 2 taksit

Yıldız golcünün bu akşam ya da yarın sabah sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Mandzukic
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