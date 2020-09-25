Mandzukic'in yeni durağı belli oldu

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Hırvat Milli Takımının deneyimli forvet oyuncusu Mario Mandzukic, Rusya'ya gidiyor. Adı Fenerbahçe ile de anılan golcü futbolcu, yeni sezonda Lokomotiv Moskova formasını terletecek.
SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU
2,65 euro ücret / yıl + performans primi
1,3M euro imza ücreti, 2 taksit
Yıldız golcünün bu akşam ya da yarın sabah sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacağı öğrenildi.
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