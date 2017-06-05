Nevzat Aydın ile Semih Şentürk birbirine girdi !

TFF 1. Lig Play-Off maçında Göztepe, penaltılara giden maçta(Normal süre 1-1) Eskişehirspor’u 3-2 mağlup etti ve Süper Lig’e yükseldi. Eskişehirspor’un kaçan penaltılarından biri de Semih Şentürk’e aitti.

Bunun ardından sık sık sosyal medyadan attığı tweetlerle gündeme gelen Nevzat Aydın, “Semih yeterince ‘mamalanmamış’ki penaltıyı kaçırdı. Güzel oldu. Tebrikler Göztepe.” mesajını paylaştı.

Semih Şentürk ise sosyal medya üzerinden cevap verdi ve şu mesajı paylaştı: 2010-2011’in acısı hala içinden çıkmamış galiba. 6 sene oldu gel artık 2017’ye sayın zevzekaydın.