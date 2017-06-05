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  4. 05 Haziran 2017 16:49

Nevzat Aydın ile Semih Şentürk birbirine girdi !

Trabzonsporlu yönetici Nevzat Aydın ile Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve şu anda Eskişehirspor forması giyen Semih Şentürk sosyal medya üzerinden birbirlerine girdiler.

Nevzat Aydın ile Semih Şentürk birbirine girdi !
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TFF 1. Lig Play-Off maçında Göztepe, penaltılara giden maçta(Normal süre 1-1) Eskişehirspor’u 3-2 mağlup etti ve Süper Lig’e yükseldi. Eskişehirspor’un kaçan penaltılarından biri de Semih Şentürk’e aitti.

Bunun ardından sık sık sosyal medyadan attığı tweetlerle gündeme gelen Nevzat Aydın, “Semih yeterince ‘mamalanmamış’ki penaltıyı kaçırdı. Güzel oldu. Tebrikler Göztepe.” mesajını paylaştı.

Semih Şentürk ise sosyal medya üzerinden cevap verdi ve şu mesajı paylaştı: 2010-2011’in acısı hala içinden çıkmamış galiba. 6 sene oldu gel artık 2017’ye sayın zevzekaydın.

trabzonspor , semih şentürk , eskişehirspor , nevzat aydın