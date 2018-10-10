Ali Koç canlı yayında konuşuyor !

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonu FB TV'de açıklamalarda bulunuyor...

Sarı-lacivertli takımda kötü gidişin ardından geçtiğimiz hafta kaptan Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ile Nabil Dirar kadro dışı bırakılırken, antrenörler Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı’yla yollar ayrılmıştı. Ali Koç, Başakşehir maçı öncesi konuyla ilgili kısa bir açıklama yaparken bu kararların perde arkasını hafta içinde duyuracağını açıklamıştı.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI / CANLI

“Herkese sevgiler, saygılar…Yine karşınızdayız”

”Tahminimizin çok ötesinde olumsuz tablo var. Köklü değişim dedik, büyük hayaller dedik. Tabii bunların içinde riskler var, sancılar var. Engeller var. Ne kadar iyi iş yaparsanız yapın, top çizgiyi geçmediğinde yaptığınız işler göz ardı ediliyor. Hatalar yaptık, yapacağız. Tecrübeyi iş başında ediniyorsun. Bu işin okulu yok. Ama şu puan tablosuna baktığımız zaman olmaması gereken bir durumdayız… Geldiğimiz noktada hatalar yapmadık mı tabii ki yaptık. Hatalar yaptık ve yapacağız…”

”Fenerbahçe’de kötü gidişin nedenlerini ve merak edilen konular üzerine madde madde açıklama yapması beklenen Ali Koç yeni teknik direktör konusu ile ilgili basında çıkan haberlere de açıklık getirecek. Tahminimizin çok ötesinde olumsuz tablo var. Köklü değişim dedik, büyük hayaller dedik. Tabii bunların içinde riskler var, sancılar var. Engeller var. Puan tablosuna baktığımız zaman olmaması gereken bir durumdayız”

“3 maç var ki top bir kere kalemize gelmiş ve gol olmuş. Biz o 3 maçtan 6-7 puan çıkarsak, bugün başka bir şey konuşuyor olacaktık. Ama aynı futbol oynanmış olacaktı. Bu yolda, iyi oynamadığın zaman da kazanabilmek önemli. Şans bizim yanımızda olmadı. Yönetimimiz, hocamız, transferlerimiz her şey tartışılıyor bu ortamda. Bunu anlayışla karşılıyorum. Sosyal medyadaki eleştiriler oluşan olumsuz hava camiayı etkisi altına alıyor, bunu da anlayışla karşılıyorum.”

”Sonuç 8 maçta 8 puan. Sıkıntılı bir dönem bizim için ama bu durumdan çıkacağız. Ne durumda işi devraldığımızı unutmayalım. Yeniden yapılanma hedeflerimiz doğrultusunda adımlarımızı atıyoruz. Hangi şartlarda göreve geldiğimizi unutmayalım. Fenerbahçe 7-8 haftadır kötü belki ama Fenerbahçe bundan ibaret değil. Biz hiçbir zaman hayal satmadık. Bu sene içinden elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bunu da yapacağız kimsenin şüphesi olmasın.”

“11 transfer yaptık. Hem gençleştirme oldu, hem de ücretlerde düşüş oldu. Gençlerimizi tecrübeli isimlerle bir araya getirdik. Transferlerimize yapılan eleştiriler için çok erken. Zaman gösterecek… Lugano’yu hatırlayın. Hatta Edu’nun ilk geldiği yıllarda oynadığı futbolu hatırlayın. Gözlerimize inanamıyorduk. Geçen sezonlara bakın. Bir takım için sezon başında neler, sezon sonunda neler söylenebiliyor.”

”Fenerbahçe’nin kendine has sıkıntıları var. Bunlardan birisi Finansal Fair Play… Kimseyi suçlamıyorum. Hayal kırıklıklarını ve eleştirileri anlıyorum. Biz de biliriz bu paraları harcayıp, ses getirecek transferler yapmayı. Ama FFP’ye uymak zorundaydık. FFP olmasa dahi biz kulübün içinde bulunduğu şartlar gereği kendimize FFP uygulardık. Potansiyeli olan genç oyuncuları kadromuza kattığımız için ben taraftarlarımızdan daha sabırlıyım.”

“Giuliano ve Josef, hocamızın satılmasını istemediği oyunculardı ama aldığımız teklifleri kabul etmemek sorumsuzluk olurdu. 25 milyonluk satış yapıp 11-12 milyona hem yeni takım kurup hem de yaş ortalamasını düşürmek kolay değil.”

”Geleceğin takımını inşa etme konusunda taraftarlarımızdan daha sabırlıyım ve daha umutlu bakıyorum. Biz de Avrupa’nın en iyi erkek basketbol takımı var. Bu rakiplerimizde yok. 30 milyon Euro gibi bütçemiz var burada, bunu devam ettirmek zorundayız. Obradovic gibi bir hocamız var. İnşallah orada kupayı alacağız.”

”Haftaya Sivasspor maçında sponsorları açıklayacağız. Kaynak gelmesine rağmen Mart ayından sonrasını göremiyoruz.”

Kabul edemediğim iki performans olmuştur. Biri Zagreb, diğeri de Rize’deki performanslar. Bunlar dışında takım üzerine koyarak ilerliyor. FFP nedeniyle 25 milyon euro kullanabilirdik. Bize kurşun atma şansı veren hamleler çok geç gerçekleşti.”

‘‘KABUL EDEMEDİĞİM BİR DURUM VAR”

”Taraftarımızın tepkili olmalarını anlıyorum. Ben yönetici olduktan sonra maçlara gitmeye başlamadım 7 yaşından beri gidiyorum. Onları çok iyi anlıyorum. Hatta bazen fazla taraftar gibi hareket ettiğim için de eleştiriliyorum.’ Benim kabul edemediğim bir durum var. Hiçbir zaman da etmeyeceğim… Çubuklu forma sahada mücadele ederken yuhalamak, olumsuz tezahüratlarda bulunmak maç bitmeden, girene yuh, çıkana yuh, bu Fenerbahçeli olarak bizlerin alışmadığı bir ortam.”

”Takım sahada mücadele ettiği zaman yuhalamak, maç bitmeden olumsuz tezahüratta bulunmak, girene, çıkana ıslık Fenerbahçeliliğe yakışmıyor. Geçen sezon seçim sürecinde bunu ifade ettim. Şimdi de söylüyorum.”

”Buffon hayatımda unutamadığım 3 stat var, biri Fenerbahçe’nin stadı diyor. 20 dakika hiçbir şey anlayamadım diyor. Kenetlenelim ve o günlere geri dönelim.”

”Ersun Yanal hocamız planlarımızda yok.”

“Dün olmadı, bugün de olmadı. Ersun Yanal hocamız bizim planlarımızda yok. Uzun vadeli hedefler doğrultusunda yola çıktık. Şu an böyle bir şey yok. Ne kendisi ile konuştuk ne de konuşmayı planlıyoruz. Olmayacağını buradan söylüyorum. Bu sevdaya son vermenizi önemle rica ediyorum. Çünkü bunun pek bir faydası olmuyor.”

”Tespit ettiğimiz ve son derece rahatsız olduğumuz, bizi öfkelendirecek gelişmelere tanık olduk. Bir açıklama yaparak kadro dışıları açıkladık. Cuma günü yapılan kadro dışı ve göreve son verilme duyurusunu bilerek yaptık. Detayları bilerek vermedik. Bir plan dahilinde yaptık. İyi de oldu. Dostumuzu düşmanımızı gördük. Birçok yalan yanlış spekülasyonlar yapıldı. Herkes içini döktü.”

”Bu anlatacağım konunun Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu duruma etkisi olmuştur. Puan durumu bununla alakalı değil tabii ama nelerle uğraştığımızın görülmesi için detaylı anlatacağım. Ali Bey hocaları kullanıyor, gündem değiştiriyor denilmesin. Zihniyeti anlatıyorum. Sezon başında Aykut Hoca ile görüşmelerimiz oldu. Sonra da hoca değişikliğine gitme kararı aldık. Bu değişim sürecinde nasıl engellerle karşılaştığımızın anlaşılması için bu konuya gireceğim.”

”AYKUT HOCA EKİBİMİ TUTUN DİYE RİCA ETTİ”

”Aykut Hocamızla konuştuk, konuştuğumuz konulardan birisi de teknik ekibiydi. Hocamız, teknik ekibinin gayet başarılı olduğunu ifade etti. Aykut hocamızla sezon başında konuştuk. Comolli de konuştu, teknik kadrosunun kalması üzerine anlaştık. Yardımcı olabilecekleri düşünüldü. Geçiş dönemi için önemli olduğunu düşündük. Aykut Hoca ayrılırken ekibimle yollarınızı ayırırsanız ne olur onların haklarını koruyun, başka bir yere gittiğimde yanıma alırım dedi. Sezon başı istifa ettiler ama aradım, o da bu geçiş sürecimizde bizimle çalışmaya devam etmelerini istedi.”

”Keşke daha önce el sıkışıp ayrılsaymışız diyoruz bugünlerde. En basit yeniliğin yeni bir icatmış gibi algılandığını, eski düzenin daha iyi olduğu gibi düşünceler futbolcular arasında ve Samandıra’da yayıldı. Bu iş nerelere geldi gösterelim.”

”Geride kalan 4 aya baktığımızda ‘Keşke o adımı o günden atsaydık da bugün bunları konuşmasaydık’ noktasına geldik. Değişime açık olmadıklarını, en küçük yeniliğin yeni bir icat çıkıyormuş gibi karşılanıp yayıldığını, eski düzenin devam etmesi gerektiğini düşündüler.”

”BANA NE, FENERLİLER DÜŞÜNSÜN”

”Ne değişim yapmak istesek bir dirençle karşılaştık. Tesislerde futbolcu ve personele de bu durum yansıdı. 7-8 kişilik bir ekipti. Arda Keskin arkadaşımıza salon sorumluluğu veriliyor. Hocamız işi beğenmiyor. Sonra yollarımızı ayırıyoruz. Erwin Koeman’ın gelmesiyle Turgay Altay’ın bazı yetkileri Koeman’a veriliyor. Daha sonra bu kişiler yeni kişilere yol gösterme konusunda isteksiz davranıyor. Bu gidişatı nasıl çözeceğiz, nasıl daha iyi oluruz diye” konuşulurken antrenörlerden Turgay Altay, ‘Bana ne? Benim sorunum mu, Fenerliler düşünsün” diye tesis içinde birkaç kez konuşuyor.”

Saha antrenmanları sırasında umursamaz tavırlar sergiliyor. Oyuncular 'maça yorgun çıkıyoruz' diyorlar.

Bunu Alper Aşçı'ya iletiyorlar. O da bunun Cocu'nun talimatı olduğunu söylüyor. Daha sonra oyuncuların bu şikayetinin teknik ekibe iletilmediği ortaya çıkıyor. Kayseri maçı sonrası 90 dk idman yapılıyor, oyuncular tepki gösteriyor.

Yapılan araştırmalar sonrasında bu yapılan antrenmanların ve dayanıklılık testlerinin metodolojisinin tamamen yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Bunun ardından performans antrenörü Alper Aşçı'nın görevi değiştiriliyor.

Ne oluyorsa bundan sonra oluyor. Mevcut işleyişin başarısız olması için çaba gösteriyorlar. Gelelim Beşiktaş maçına... Maç öncesi gerek tesis çalışanları, gerek teknik kadro oyuncuların moralini bozmak için çalışıyor. Primin yetersiz olduğu konuşuluyor.

HOCANIN CENAZESİNİ BUNA SARACAĞIZ

Beşiktaş maçı öncesi soyunma odasında halı var 'Bu halı ne?' diye soruluyor 'Bugün Beşiktaş bizi yenecek hocanın cenazesini buna saracağız' diyor. 'Biz bu takımı yenecek güçte değiliz' deniyor.

Maç berabere bitince ne prim alamayacaklarından ve hocanın gitmeyeceğinden konuşup üzülüyorlar.

Bu halı bu kez stada geliyor. Bu sefer kesin yenileceğiz. Hocanın görevine son verilecek biçiminde konuşuluyor. Sonra galip geliyoruz. Ertesi gün 'Fenerliler yüzünüz gülüyor' muhabbetleri oluyor.

Biz cuma günü mesai sonrası işlerine son verdik ki Samandıra'ya gelip eşyalarını toplamasınlar diye, bunu bilerek yaptık. Hazırlıksız yakalansınlar diye. İyi ki de yapmışız çünkü ondan sonra kötü şeyler oldu. Kabullenmekte zorlanıyorum.

Bu arkadaşlar 28 Haziran'dan itibaren idman programları, idman performans verileri ve tüm görüntüler, tüm maç istatistik ve raporları dışarıya sızdırıyorlar. FB mail adresinden kendi gmail adresine yollayarak 3. kişilere sızdırılıyor.

Sonra daha ironik bir durum ortaya çıkıyor. Samandıra'da tüm bilgiler toplanıyor. Geçen senenin idman verileri, performans dataları silinmiş. 'Niye' dediğimizde 'hafıza yok' denildi.

Bunlar neden önemli? Geçen sezon oyuncularımızın ilk milli arada idman performansları nasıldı. Hangi metodoloji ile hangi performansı gösterdi, biz bunları karşılaştıramıyoruz.

Yeni hocayı beğenmeyebilirsiniz, etkisiz bulabilirsiniz ama buradan ekmek yiyorsanız başarısı için elinizden gelen her şeyi yapmalısınız. Bırak elinden geleni yapmayı iyi olmaması için ekstra işler yapıyor.

"Müjdat Yetkiner bana küfür etmediğini söylüyor. 4 Haziran'da bana ve bana oy vermiş insanlara hakaret ve küfürler savurdu. Altyapıda oynayan çocuklar ve velililer de orada."

Altyapıdaki bir hocanın velilerin ve çocukların önünde böyle konuşamayacağı için görevden aldık. Ben kişiselleştirmedim olayı...

Aatıf ve Dirar'ı genellemek gerekirse; disiplinsizlik, ciddiyetsizlik ekip ruhundan uzak görüntü ve sportif performans yetersizliği nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Gözlemlediğim kadarıyla en mutsuz günlerimizde bile bu iki oyuncu şen şakrak, gamsız mı dersiniz ne dersiniz bilemem. Beklediğim ruhu yansıtmayan davranış içindeydiler.

Nabil Dirar kadroya giremeyince mutsuz oldu. Aatıf, Dirar'ın oynaması için açık açık hocalarına, arkadaşlarına söyledi. Arkadaşlarına söyletti. Açık açık yaptı. Kulis değil ama bu olmadı diye negatif vermen gerekmez.