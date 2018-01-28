Deniz Naki'den skandal YPG mesajı !

Amedspor'da forma giyen Deniz Naki skandala imza attı, son mesajıyla ortalığı ayağa kaldırdı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyon yaptığı Afrin'deki YPG'li teröristlere destek çıkan Naki, yarın Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak mitinge herkesi sosyal medyadan davet etti.

TEPKİ YAĞDI

Twitter kullanıcıları, Naki'nin bu açıklamalarının ardından 28 yaşındaki futbolcuyu yerden yere vurdu.

Ayrıca Posta'da yer alan habere göre Der Spiegel'e konuşan Naki'inn, güvenlik kaygısı nedeniyle Türkiye'ye dönmek istemediği, Amedspor ile olan sözleşmesini feshedip Almanya'da kalmak istediği belirtildi.

İŞTE DENİZ NAKİ'NİN O PAYLAŞIMI: