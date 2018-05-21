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  4. 21 Mayıs 2018 11:25

Selçuk İnan 'Selçuk Şahin' olarak anons edildi.

Şampiyonluk kupasını alan Galatasaray'da kutlamalar sırasında Selçuk İnan'ın adı yanlışlıkla Selçuk Şahin olarak anons edildi.

Selçuk İnan 'Selçuk Şahin' olarak anons edildi.
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Galatasaray, 21. şampiyonluğunu Türk Telekom Stadı’nda doyasıya kutlarken, ‘Selçuk Şahin’ krizi geceye damga vurdu…

Şampiyonluk kupası takdim edilirken, kaptan Selçuk İnan’ın ismi Selçuk Şahin olarak anons edildi.

Yıllarca Fenerbahçe’de top koşturan Selçuk Şahin, cumartesi günü Göztepe formasıyla Galatasaray’a karşı mücadele etmişti. Anonsçunun yaptığı bu gaf, tribünlerin tepkisine neden oldu. Daha sonra bu yanlış isim anonsu düzeltildi ve Selçuk İnan olarak tekrar okundu.

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