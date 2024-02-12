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Super Bowl'da şampiyon belli oldu

Super Bowl'da şampiyon belli oldu
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ABD'de her yıl reyting rekorları kıran Amerikan futbolu şampiyonası Super Bowl’da bu yıl şampiyon, San Francisco 49ers'ı oyunun bitmesine üç saniye kala 25-22 yenen Kansas City Chiefs oldu. Takım, son 5 yıldaki üçüncü şampiyonluğunu kazanıp tarihe geçerken, oyun kurucu Patrick Mahomes da 3. kez MVP seçildi.

Amerikan futbolunun büyük şampiyonası Super Bowl'un 58'incisi, Las Vegas'taki Allegiant Stadyumu'nda gerçekleşti. NFL (Ulusal Futbol Ligi) sezonunda AFC Şampiyonu Kansas City Chiefs ile NFC Şampiyonu San Francisco 49ers takımlarının oynadığı maç, Chiefs ekibinin galibiyetiyle sonuçlandı.

Kansas City Chiefs'in oyun kurucusu Patrick Mahomes'un, oyunun bitimine üç saniye kala maçı kazandıracak sayıyı atmasıyla Chiefs, San Francisco 49ers'ı 25-22 yenerek şampiyon oldu.

Chiefs, son 5 yılda 3 şampiyonluk kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Oyun kurucu Mahomes da, kariyerinde 3. kez MVP seçildi.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift de, Kansas City Chiefs'in oyuncularından olan sevgilisi Travis Kelce'yi desteklemek için oradaydı. Kameralar sık sık ünlü şarkıcıyı çekerken, galibiyetin ardından Swift, yeşil sahaya inip sevgilisini kutladı.

Organizasyonun geleneklerinden olan devre arası şovunda da bu yıl Amerikalı rapçi Usher sahne aldı. Yaklaşık 13 dakika süren performansı sırasında Usher’a, Will.i.am, Alicia Keys ve Ludacris de eşlik etti. Sanatçı, toplamda 13 şarkı seslendirdi.

Super Bowl'da yayınlanan reklam filmlerinin en pahalıları olduğu bilinirken, bu yıl 30 saniyelik bir reklam filminin 7 milyon dolara satıldığı öğrenildi.

 

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