Kırılması zor rekor

Tenis'te dünya sıralamasının bir numarası Novak Djokovic, tek erkekler sıralamasının zirvesinde 311 hafta kalarak kırılması zor bir rekora imza attı.

Tenis dünyası Sırp raket Novak Djokovic'in kırılması zor rekorunu konuşuyor. Tek erkekler dünya sıralamasında toplam 311 hafta zirvede yer almayı garantileyen Djokovic, 'majeste' lakaplı İsviçreli Roger Federer'in rekorunu kırdı.



Avustralya Açık'ta geçen ay yaşadığı şampiyonluğun ardından sıralamada geçen haftayı ilk sırada tamamlamayı garantileyen 33 yaşındaki Djokovic, Federer'in 310 haftalık rekorunu egale etmişti.

Sırp raket, bu hafta da zirveyi bırakmayarak erkeklerdeki rekorun tek sahibi oldu.

Kariyerinde 18 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic'in teniste en uzun süre zirvede kalan sporcu olabilmesi için önünde hala zorlu bir süreç bulunuyor.

Tek kadınlarda Steffi Graf (377 hafta), Martina Navratilova (332 hafta) ve Serena Williams (319 hafta), listede Djokovic'in önünde yer alıyor.

DÜNYA SIRALAMASI

1 Novak Djokovic (SRB) 12,030

2 Rafael Nadal (ESP) 9,850

3 Daniil Medvedev (RUS) 9,735

4 Dominic Thiem (AUT) 9,125

5 Roger Federer (SUI) 6,630

6 Stefanos Tsitsipas (GRE) 6,595

7 Alexander Zverev (GER) 5,615

8 Andrey Rublev (RUS) 4,609

9 Diego Schwartzman (ARG) 3,480

10 Matteo Berrettini (ITA) 3,480

11 Denis Shapovalov (CAN) 2,910

12 Gael Monfils (FRA) 2,860

13 Roberto Bautista Agut (ESP) 2,770

14 David Goffin (BEL) 2,760

15 Milos Raonic (CAN) 2,630

16 Pablo Carreno Busta (ESP) 2,585

17 Grigor Dimitrov (BUL) 2,575

18 Fabio Fognini (ITA) 2,535

19 Felix Auger-Aliassime (CAN) 2,516

20 Stan Wawrinka (SUI) 2,365

21 Karen Khachanov (RUS) 2,290

22 Cristian Garin (CHI) 2,180

23 Alex De Minaur (AUS) 2,155

24 Casper Ruud (NOR) 1,909

25 John Isner (USA) 1,895

26 Borna Coric (CRO) 1,890

27 Dusan Lajovic (SRB) 1,875

28 Daniel Evans (GBR) 1,794

29 Benoit Paire (FRA) 1,738

30 Hubert Hurkacz (POL) 1,735

31 Ugo Humbert (FRA) 1,726

32 Filip Krajinovic (SRB) 1,718

33 Taylor Fritz (USA) 1,695

34 Jannik Sinner (ITA) 1,694

35 Lorenzo Sonego (ITA) 1,648

36 Adrian Mannarino (FRA) 1,641

37 Jan-Lennard Struff (GER) 1,495

38 Reilly Opelka (USA) 1,457

39 John Millman (AUS) 1,421

40 Nikoloz Basilashvili (GEO) 1,405

41 Marin Cilic (CRO) 1,395

42 Miomir Kecmanovic (SRB) 1,388

43 Alexander Bublik (KAZ) 1,385

44 Aslan Karatsev (RUS) 1,382

45 Kei Nishikori (JPN) 1,355

46 Albert Ramos-Vinolas (ESP) 1,315

47 Guido Pella (ARG) 1,310

48 Nick Kyrgios (AUS) 1,190

49 Richard Gasquet (FRA) 1,155

50 Jordan Thompson (AUS) 1,113

51 Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 1,111

52 Kyle Edmund (GBR) 1,095

53 Tennys Sandgren (USA) 1,091

54 Yoshihito Nishioka (JPN) 1,091

55 Sam Querrey (USA) 1,085

56 Tommy Paul (USA) 1,080

57 Pablo Andujar (ESP) 1,079

58 Feliciano Lopez (ESP) 1,078

59 Marton Fucsovics (HUN) 1,072

60 Laslo Djere (SRB) 1,068

61 Aljaz Bedene (SLO) 1,065

62 Frances Tiafoe (USA) 1,040

63 Stefano Travaglia (ITA) 1,024

64 Jeremy Chardy (FRA) 1,020

65 Cameron Norrie (GBR) 1,015

66 Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1,015

67 Vasek Pospisil (CAN) 1,013

68 Jiri Vesely (CZE) 993

69 Gilles Simon (FRA) 990

70 Fernando Verdasco (ESP) 985

71 Dominik Koepfer (GER) 966

72 Corentin Moutet (FRA) 963

73 Pablo Cuevas (URU) 962

74 Thiago Monteiro (BRA) 954

75 Radu Albot (MDA) 952

76 Egor Gerasimov (BLR) 936

77 Ricardas Berankis (LTU) 909

78 Soon Woo Kwon (KOR) 905

79 Salvatore Caruso (ITA) 898

80 Marcos Giron (USA) 889

81 Lucas Pouille (FRA) 887

82 Alexei Popyrin (AUS) 883

83 Steve Johnson (USA) 880

84 Lloyd Harris (RSA) 873

85 Federico Coria (ARG) 870

86 Federico Delbonis (ARG) 851

87 Emil Ruusuvuori (FIN) 851

88 Kevin Anderson (RSA) 845

89 Marco Cecchinato (ITA) 838

90 Juan Ignacio Londero (ARG) 832

91 Pedro Martinez (ESP) 830

92 Sebastian Korda (USA) 826

93 Pierre-Hugues Herbert (FRA) 822

94 Mikael Ymer (SWE) 820

95 Norbert Gombos (SVK) 797

96 Mikhail Kukushkin (KAZ) 796

97 Roberto Carballes Baena (ESP) 786

98 Dennis Novak (AUT) 785

99 Attila Balazs (HUN) 784

100 Joao Sousa (POR) 782