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Kırılması zor rekor

Kırılması zor rekor

Tenis'te dünya sıralamasının bir numarası Novak Djokovic, tek erkekler sıralamasının zirvesinde 311 hafta kalarak kırılması zor bir rekora imza attı.

Tenis dünyası Sırp raket Novak Djokovic'in kırılması zor rekorunu konuşuyor. Tek erkekler dünya sıralamasında toplam 311 hafta zirvede yer almayı garantileyen Djokovic, 'majeste' lakaplı İsviçreli Roger Federer'in rekorunu kırdı.
      
Avustralya Açık'ta geçen ay yaşadığı şampiyonluğun ardından sıralamada geçen haftayı ilk sırada tamamlamayı garantileyen 33 yaşındaki Djokovic, Federer'in 310 haftalık rekorunu egale etmişti.      

Sırp raket, bu hafta da zirveyi bırakmayarak erkeklerdeki rekorun tek sahibi oldu.      

Kariyerinde 18 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic'in teniste en uzun süre zirvede kalan sporcu olabilmesi için önünde hala zorlu bir süreç bulunuyor.      

Tek kadınlarda Steffi Graf (377 hafta), Martina Navratilova (332 hafta) ve Serena Williams (319 hafta), listede Djokovic'in önünde yer alıyor.

    DÜNYA SIRALAMASI

    1  Novak Djokovic (SRB)               12,030
    2  Rafael Nadal (ESP)                  9,850
    3  Daniil Medvedev (RUS)               9,735
    4  Dominic Thiem (AUT)                 9,125
    5  Roger Federer (SUI)                 6,630
    6  Stefanos Tsitsipas (GRE)            6,595
    7  Alexander Zverev (GER)              5,615
    8  Andrey Rublev (RUS)                 4,609
    9  Diego Schwartzman (ARG)             3,480
   10  Matteo Berrettini (ITA)             3,480
   11  Denis Shapovalov (CAN)              2,910
   12  Gael Monfils (FRA)                  2,860
   13  Roberto Bautista Agut (ESP)         2,770
   14  David Goffin (BEL)                  2,760
   15  Milos Raonic (CAN)                  2,630
   16  Pablo Carreno Busta (ESP)           2,585
   17  Grigor Dimitrov (BUL)               2,575
   18  Fabio Fognini (ITA)                 2,535
   19  Felix Auger-Aliassime (CAN)         2,516
   20  Stan Wawrinka (SUI)                 2,365
   21  Karen Khachanov (RUS)               2,290
   22  Cristian Garin (CHI)                2,180
   23  Alex De Minaur (AUS)                2,155
   24  Casper Ruud (NOR)                   1,909
   25  John Isner (USA)                    1,895
   26  Borna Coric (CRO)                   1,890
   27  Dusan Lajovic (SRB)                 1,875
   28  Daniel Evans (GBR)                  1,794
   29  Benoit Paire (FRA)                  1,738
   30  Hubert Hurkacz (POL)                1,735
   31  Ugo Humbert (FRA)                   1,726
   32  Filip Krajinovic (SRB)              1,718
   33  Taylor Fritz (USA)                  1,695
   34  Jannik Sinner (ITA)                 1,694
   35  Lorenzo Sonego (ITA)                1,648
   36  Adrian Mannarino (FRA)              1,641
   37  Jan-Lennard Struff (GER)            1,495
   38  Reilly Opelka (USA)                 1,457
   39  John Millman (AUS)                  1,421
   40  Nikoloz Basilashvili (GEO)          1,405
   41  Marin Cilic (CRO)                   1,395
   42  Miomir Kecmanovic (SRB)             1,388
   43  Alexander Bublik (KAZ)              1,385
   44  Aslan Karatsev (RUS)                1,382
   45  Kei Nishikori (JPN)                 1,355
   46  Albert Ramos-Vinolas (ESP)          1,315
   47  Guido Pella (ARG)                   1,310
   48  Nick Kyrgios (AUS)                  1,190
   49  Richard Gasquet (FRA)               1,155
   50  Jordan Thompson (AUS)               1,113
   51  Alejandro Davidovich Fokina (ESP)   1,111
   52  Kyle Edmund (GBR)                   1,095
   53  Tennys Sandgren (USA)               1,091
   54  Yoshihito Nishioka (JPN)            1,091
   55  Sam Querrey (USA)                   1,085
   56  Tommy Paul (USA)                    1,080
   57  Pablo Andujar (ESP)                 1,079
   58  Feliciano Lopez (ESP)               1,078
   59  Marton Fucsovics (HUN)              1,072
   60  Laslo Djere (SRB)                   1,068
   61  Aljaz Bedene (SLO)                  1,065
   62  Frances Tiafoe (USA)                1,040
   63  Stefano Travaglia (ITA)             1,024
   64  Jeremy Chardy (FRA)                 1,020
   65  Cameron Norrie (GBR)                1,015
   66  Jo-Wilfried Tsonga (FRA)            1,015
   67  Vasek Pospisil (CAN)                1,013
   68  Jiri Vesely (CZE)                     993
   69  Gilles Simon (FRA)                    990
   70  Fernando Verdasco (ESP)               985
   71  Dominik Koepfer (GER)                 966
   72  Corentin Moutet (FRA)                 963
   73  Pablo Cuevas (URU)                    962
   74  Thiago Monteiro (BRA)                 954
   75  Radu Albot (MDA)                      952
   76  Egor Gerasimov (BLR)                  936
   77  Ricardas Berankis (LTU)               909
   78  Soon Woo Kwon (KOR)                   905
   79  Salvatore Caruso (ITA)                898
   80  Marcos Giron (USA)                    889
   81  Lucas Pouille (FRA)                   887
   82  Alexei Popyrin (AUS)                  883
   83  Steve Johnson (USA)                   880
   84  Lloyd Harris (RSA)                    873
   85  Federico Coria (ARG)                  870
   86  Federico Delbonis (ARG)               851
   87  Emil Ruusuvuori (FIN)                 851
   88  Kevin Anderson (RSA)                  845
   89  Marco Cecchinato (ITA)                838
   90  Juan Ignacio Londero (ARG)            832
   91  Pedro Martinez (ESP)                  830
   92  Sebastian Korda (USA)                 826
   93  Pierre-Hugues Herbert (FRA)           822
   94  Mikael Ymer (SWE)                     820
   95  Norbert Gombos (SVK)                  797
   96  Mikhail Kukushkin (KAZ)               796
   97  Roberto Carballes Baena (ESP)         786
   98  Dennis Novak (AUT)                    785
   99  Attila Balazs (HUN)                   784
  100  Joao Sousa (POR)                      782

 

Etiketler Novak Djokovic tenis rekor Djokovic Federer
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