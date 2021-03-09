Kırılması zor rekor
Tenis'te dünya sıralamasının bir numarası Novak Djokovic, tek erkekler sıralamasının zirvesinde 311 hafta kalarak kırılması zor bir rekora imza attı.
Tenis dünyası Sırp raket Novak Djokovic'in kırılması zor rekorunu konuşuyor. Tek erkekler dünya sıralamasında toplam 311 hafta zirvede yer almayı garantileyen Djokovic, 'majeste' lakaplı İsviçreli Roger Federer'in rekorunu kırdı.
Avustralya Açık'ta geçen ay yaşadığı şampiyonluğun ardından sıralamada geçen haftayı ilk sırada tamamlamayı garantileyen 33 yaşındaki Djokovic, Federer'in 310 haftalık rekorunu egale etmişti.
Sırp raket, bu hafta da zirveyi bırakmayarak erkeklerdeki rekorun tek sahibi oldu.
Kariyerinde 18 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic'in teniste en uzun süre zirvede kalan sporcu olabilmesi için önünde hala zorlu bir süreç bulunuyor.
Tek kadınlarda Steffi Graf (377 hafta), Martina Navratilova (332 hafta) ve Serena Williams (319 hafta), listede Djokovic'in önünde yer alıyor.
DÜNYA SIRALAMASI
1 Novak Djokovic (SRB) 12,030
2 Rafael Nadal (ESP) 9,850
3 Daniil Medvedev (RUS) 9,735
4 Dominic Thiem (AUT) 9,125
5 Roger Federer (SUI) 6,630
6 Stefanos Tsitsipas (GRE) 6,595
7 Alexander Zverev (GER) 5,615
8 Andrey Rublev (RUS) 4,609
9 Diego Schwartzman (ARG) 3,480
10 Matteo Berrettini (ITA) 3,480
11 Denis Shapovalov (CAN) 2,910
12 Gael Monfils (FRA) 2,860
13 Roberto Bautista Agut (ESP) 2,770
14 David Goffin (BEL) 2,760
15 Milos Raonic (CAN) 2,630
16 Pablo Carreno Busta (ESP) 2,585
17 Grigor Dimitrov (BUL) 2,575
18 Fabio Fognini (ITA) 2,535
19 Felix Auger-Aliassime (CAN) 2,516
20 Stan Wawrinka (SUI) 2,365
21 Karen Khachanov (RUS) 2,290
22 Cristian Garin (CHI) 2,180
23 Alex De Minaur (AUS) 2,155
24 Casper Ruud (NOR) 1,909
25 John Isner (USA) 1,895
26 Borna Coric (CRO) 1,890
27 Dusan Lajovic (SRB) 1,875
28 Daniel Evans (GBR) 1,794
29 Benoit Paire (FRA) 1,738
30 Hubert Hurkacz (POL) 1,735
31 Ugo Humbert (FRA) 1,726
32 Filip Krajinovic (SRB) 1,718
33 Taylor Fritz (USA) 1,695
34 Jannik Sinner (ITA) 1,694
35 Lorenzo Sonego (ITA) 1,648
36 Adrian Mannarino (FRA) 1,641
37 Jan-Lennard Struff (GER) 1,495
38 Reilly Opelka (USA) 1,457
39 John Millman (AUS) 1,421
40 Nikoloz Basilashvili (GEO) 1,405
41 Marin Cilic (CRO) 1,395
42 Miomir Kecmanovic (SRB) 1,388
43 Alexander Bublik (KAZ) 1,385
44 Aslan Karatsev (RUS) 1,382
45 Kei Nishikori (JPN) 1,355
46 Albert Ramos-Vinolas (ESP) 1,315
47 Guido Pella (ARG) 1,310
48 Nick Kyrgios (AUS) 1,190
49 Richard Gasquet (FRA) 1,155
50 Jordan Thompson (AUS) 1,113
51 Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 1,111
52 Kyle Edmund (GBR) 1,095
53 Tennys Sandgren (USA) 1,091
54 Yoshihito Nishioka (JPN) 1,091
55 Sam Querrey (USA) 1,085
56 Tommy Paul (USA) 1,080
57 Pablo Andujar (ESP) 1,079
58 Feliciano Lopez (ESP) 1,078
59 Marton Fucsovics (HUN) 1,072
60 Laslo Djere (SRB) 1,068
61 Aljaz Bedene (SLO) 1,065
62 Frances Tiafoe (USA) 1,040
63 Stefano Travaglia (ITA) 1,024
64 Jeremy Chardy (FRA) 1,020
65 Cameron Norrie (GBR) 1,015
66 Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1,015
67 Vasek Pospisil (CAN) 1,013
68 Jiri Vesely (CZE) 993
69 Gilles Simon (FRA) 990
70 Fernando Verdasco (ESP) 985
71 Dominik Koepfer (GER) 966
72 Corentin Moutet (FRA) 963
73 Pablo Cuevas (URU) 962
74 Thiago Monteiro (BRA) 954
75 Radu Albot (MDA) 952
76 Egor Gerasimov (BLR) 936
77 Ricardas Berankis (LTU) 909
78 Soon Woo Kwon (KOR) 905
79 Salvatore Caruso (ITA) 898
80 Marcos Giron (USA) 889
81 Lucas Pouille (FRA) 887
82 Alexei Popyrin (AUS) 883
83 Steve Johnson (USA) 880
84 Lloyd Harris (RSA) 873
85 Federico Coria (ARG) 870
86 Federico Delbonis (ARG) 851
87 Emil Ruusuvuori (FIN) 851
88 Kevin Anderson (RSA) 845
89 Marco Cecchinato (ITA) 838
90 Juan Ignacio Londero (ARG) 832
91 Pedro Martinez (ESP) 830
92 Sebastian Korda (USA) 826
93 Pierre-Hugues Herbert (FRA) 822
94 Mikael Ymer (SWE) 820
95 Norbert Gombos (SVK) 797
96 Mikhail Kukushkin (KAZ) 796
97 Roberto Carballes Baena (ESP) 786
98 Dennis Novak (AUT) 785
99 Attila Balazs (HUN) 784
100 Joao Sousa (POR) 782
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