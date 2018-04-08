Valbuena sezon sonu yolcu !

Fenerbahçe'de ilk 11'e girmekte zorlanan Mathieu Valbuena'nın Sarı-Lacivertli kulüpteki geleceği tartışma konusu olmuştu. Gelen haberler Fransız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalini güçlendirecek nitelikte. Valbuea'ya ülkesi Fransa'dan oldukça ciddi bir teklifin geldiği bildirildi.



Futbola başladığı takım... : Valbuena'ya transfer teklifinin altyapısında forma giydiği Bordeaux kulübünden geldiği bildirildi. Valbuena'nın da bu teklifi değerlendirip futbolu Bordeaux formasıyla bırakmayı planladığı ifade ediliyor



Transfer için kaynak olacak : Eğer transfer gerçekleşirse UEFA ile finansal fair play anlaşması bulunan Fenerbahçe, hem ciddi bir finans yükünden kurtulucak hem de yeni transferler için kaynak üretmiş olacak.



Yönetim izin verecek : Fenerbahçe yönetimi ve teknik kadronun da zaten forma şansı bulmakta zorlanan Valbuena'nın transferine olumlu yaklaşacağı da gelen haberler arasında..