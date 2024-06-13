Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni de devirdi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında Domonik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı.
Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni setlerde 3-1'lik skorla mağlup ederek üçüncü haftada ikinci galibiyetini elde etti.
Milliler ilk maçta Tayland'ı 3-0 mağlup etmişti.
Karşılaşmanın set sonuçları şu şekilde:
1. SET SONUCU: DOMİNİK CUMHURİYETİ 25-17 TÜRKİYE
2. SET SONUCU: DOMİNİK CUMHURİYETİ 15-25 TÜRKİYE
3. SET SONUCU: DOMİNİK CUMHURİYETİ 17-25 TÜRKİYE
4. SET SONUCU: DOMİNİK CUMHURİYETİ 18-25 TÜRKİYE
10 MAÇTA 8 GALİBİYET
Bu etapta Çin ve Brezilya ile karşılaşacak Filenin Sultanları, organizasyonda 10 maçta 8 galibiyet elde etti.
Türkiye, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı kazanacak.
Ay-yıldızlıların, VNL'nin üçüncü ve son haftasında yapacağı maçların programı şöyle:
15 Haziran Cumartesi:
15:30 Çin-Türkiye
16 Haziran Pazar:
12:00 Türkiye-Brezilya
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