Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni de devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında Domonik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı.

Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni setlerde 3-1'lik skorla mağlup ederek üçüncü haftada ikinci galibiyetini elde etti.

Milliler ilk maçta Tayland'ı 3-0 mağlup etmişti.

Karşılaşmanın set sonuçları şu şekilde:

1. SET SONUCU: DOMİNİK CUMHURİYETİ 25-17 TÜRKİYE

2. SET SONUCU: DOMİNİK CUMHURİYETİ 15-25 TÜRKİYE

3. SET SONUCU: DOMİNİK CUMHURİYETİ 17-25 TÜRKİYE

4. SET SONUCU: DOMİNİK CUMHURİYETİ 18-25 TÜRKİYE

10 MAÇTA 8 GALİBİYET

Bu etapta Çin ve Brezilya ile karşılaşacak Filenin Sultanları, organizasyonda 10 maçta 8 galibiyet elde etti.

Türkiye, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı kazanacak.

Ay-yıldızlıların, VNL'nin üçüncü ve son haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

15 Haziran Cumartesi:

15:30 Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

12:00 Türkiye-Brezilya