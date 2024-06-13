  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Voleybol
  4. Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni de devirdi

Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni de devirdi

Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni de devirdi
Güncelleme:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında Domonik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı.

Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni setlerde 3-1'lik skorla mağlup ederek üçüncü haftada ikinci galibiyetini elde etti.

Milliler ilk maçta Tayland'ı 3-0 mağlup etmişti.

Karşılaşmanın set sonuçları şu şekilde:

1. SET SONUCU: DOMİNİK CUMHURİYETİ 25-17 TÜRKİYE

2. SET SONUCU: DOMİNİK CUMHURİYETİ 15-25 TÜRKİYE

3. SET SONUCU: DOMİNİK CUMHURİYETİ 17-25 TÜRKİYE

4. SET SONUCU: DOMİNİK CUMHURİYETİ 18-25 TÜRKİYE

10 MAÇTA 8 GALİBİYET

Bu etapta Çin ve Brezilya ile karşılaşacak Filenin Sultanları, organizasyonda 10 maçta 8 galibiyet elde etti.

Türkiye, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı kazanacak.

Ay-yıldızlıların, VNL'nin üçüncü ve son haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

15 Haziran Cumartesi:

15:30 Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

12:00 Türkiye-Brezilya

Etiketler filenin sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı Dominik Cumhuriyeti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yasa delik çıktı: 150 TL'ye Türk vatandaşı oluyorlar Yasa delik çıktı: 150 TL'ye Türk vatandaşı oluyorlar Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili bir ifşa daha Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili bir ifşa daha Taylor Swift konseri depreme yol açtı Taylor Swift konseri depreme yol açtı Bayramda Bodrum'a Antalya'ya gidemeyen soluğu burada alacak Bayramda Bodrum'a Antalya'ya gidemeyen soluğu burada alacak Mezuniyet törenindeki ''kıyafetiniz uygun değil'' skandalına soruşturma Mezuniyet törenindeki ''kıyafetiniz uygun değil'' skandalına soruşturma Kredi kartı limitlerine yeni düzenleme geliyor Kredi kartı limitlerine yeni düzenleme geliyor Onu km'lerce yol da durduramadı: Hem kızını hem torununu katletti Onu km'lerce yol da durduramadı: Hem kızını hem torununu katletti Gören ''altın bedavaymış'' dedi: Bu değerli metal durdurulamıyor Gören ''altın bedavaymış'' dedi: Bu değerli metal durdurulamıyor Rize'de balık tutarken ayıyla karşılaştılar; o anlar kamerada Rize'de balık tutarken ayıyla karşılaştılar; o anlar kamerada 63 yaşında, 37 yaş küçük eşinden hamile kaldı 63 yaşında, 37 yaş küçük eşinden hamile kaldı