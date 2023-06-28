  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Voleybol
  4. Filenin Sultanları Japonya'ya takıldı

Filenin Sultanları Japonya'ya takıldı

Filenin Sultanları Japonya'ya takıldı
Güncelleme:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi’nde 3’üncü haftadaki ilk maçında Japonya’ya 3-2 mağlup oldu.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi’nde 3’üncü haftadaki ilk maçında Japonya’ya mağlup oldu.

A Milliler, 2 saat 19 dakika süren maçta Japonya'ya 25-23, 25-23, 21-25, 16-25, 15-9’luk setlerle 3-2 yenildi.

Türkiye, Milletler Ligi’ndeki onuncu maçında yarın TSİ 16.30’da Tayland ile karşılaşacak.

Etiketler A Milli Kadın Voleybol Takımı filenin sultanları maç sonucu japonya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bayramda hangi yol ve köprüler ücretsiz olacak?
Toyota'nın yeni ''hibrit'' canavarı tanıtıldı; Türkiye'ye geliyor!
Simay Barlas bikinili pozlarını peş peşe paylaştı
Prof. Dr. Naci Görür deprem beklediği yerleri tek tek sıraladı
Boğaz'da yalı kirası gibi plajda loca kirası
Kurbanlığın hasta olup olmadığı nasıl anlaşılır?
Ünlü şarkıcıdan 60 yaşıma merdiven dayadığıma kim inanır pozları
Kredi ile kurban kesilir mi? İlahiyatçı profesör açıkladı
AİHM’den Berkin Elvan davasında kararını açıkladı
Git gide büyüyen konut ve kira krizinde asıl neden belli oldu