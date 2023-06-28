Filenin Sultanları Japonya'ya takıldı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi’nde 3’üncü haftadaki ilk maçında Japonya’ya 3-2 mağlup oldu.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi’nde 3’üncü haftadaki ilk maçında Japonya’ya mağlup oldu.
A Milliler, 2 saat 19 dakika süren maçta Japonya'ya 25-23, 25-23, 21-25, 16-25, 15-9’luk setlerle 3-2 yenildi.
Türkiye, Milletler Ligi’ndeki onuncu maçında yarın TSİ 16.30’da Tayland ile karşılaşacak.
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