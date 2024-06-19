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Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki rakipleri belli oldu

Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki rakipleri belli oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları C Grubu’nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile eşleşti.

Fransa’nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleşen kura çekiminin ardından C Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Kura çekimi sonrası gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Fransa, ABD, Çin, Sırbistan
B Grubu: Brezilya, Polonya, Japonya, Kenya
C Grubu: Türkiye, İtalya, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti

Etiketler filenin sultanları paris 2024 olimpiyatları
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