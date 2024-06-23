Voleybolda A Milli Takım hüsranı: Son sırada tamamladık
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin Slovenya'da düzenlenen üçüncü haftasında İtalya'ya 3-1 yenildi. 11. mağlubiyetini alan Milli Takım sezonu 16. ve son sırada tamamladı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) sezonu son sırada tamamladı.
VNL'nin Slovenya'da düzenlenen üçüncü haftasındaki dördüncü maçında İtalya'yla karşılaşan milliler, 3-1 mağlup oldu.
Bu sezon 12. ve son maçına çıkarken 11. yenilgisini yaşayan milli takım, sezonu 5 puanla 16. ve son sırada tamamladı.
Bu sezon VNL'de küme düşme olmadığı için millitakım gelecek sezon da bu ligde yer alacak.
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