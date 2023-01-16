  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. 7 Oppo modeline daha güncelleme geldi

7 Oppo modeline daha güncelleme geldi

7 Oppo modeline daha güncelleme geldi
Güncelleme:

Oppo, yedi akıllı telefonu için Android 13 tabanlı ColorOS 13 güncellemesinin dağıtımına başladı.

Google, Android 13 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Birçok marka, yeni güncellemeyi telefonlara dağıtmaya başlıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, geçtiğimiz aylarda Android 13 tabanlı ColorOS 13 güncellemesini tanıtmıştı. Çinli şirket, 7 modeline daha güncellemeyi dağıtmaya başladı.

ColorOS 13 alan Oppo modelleri
Android güncellemesinin kararlı sürümü, Find X ve Find X2 Pro da dahil olmak üzere 7 modele daha sunuldu. Güncelleme alan modeller şu şekilde:

Oppo Find X2

Oppo Find X2 League of Legends S10 Limited Edition

Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition

Oppo Ace 2

Oppo K10 Pro

Oppo K10x

Oppo, 2023'ün ilk çeyreğinde çok sayıda akıllı telefona ColorOS 13 desteği sunacağını duyurdu.

Reno 8, Reno 5, Reno 6, Oppo A55, A53s ve F19 Pro modelleri ocak ve şubat aylarından itibaren ColorOS 13'ün beta sürümüne kavuşacak.

Etiketler oppo model android
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ın bitmek bilmeyen araç konvoyu olay oldu
Hakan Atilla'dan olay açıklamalar
Ebru Şallı doğum gününü kutladı, 45'ine mi girdi, 25'ine mi gören karar veremedi
İYİ Parti ''anayasa teklifi'' için kararını verdi
Markette ''kart bakiyesi'' meydan savaşı! Yine Esenyurt, yine olay!
Yeni Evim başvuruları başladı; işte bilmeniz gerekenler
Müziğin ''çılgın'' ismi Kalben'in ev hali olay oldu: ''K.çımı ye sevgilim''
Benzine yeniden zam geliyor! 20 TL'yi aşacak!
Poposu düşen Kısmetse Olur Yaren açtı ağzını yumdu gözünü!
Ablalarının izindiler: Zehra Güneş'in iki kardeşi de voleybolcu çıktı