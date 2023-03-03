ABD'den Elon Musk'ın beyin çipi projesine ret

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Elon Musk'ın Neuralink şirketi tarafından yapılacak beyin implantının klinik denemelerini reddettiği açıkladı.

İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Elon Musk'ın Neuralink projesi, 2020 yılında hayvanlar üzerinde denenmişti.

Neuralink, beyin bozukluklarını tedavi etmeye, insan beynini korumaya, geliştirmeye ve sonunda insanları yapay zeka ile birleştirmeye yardımcı olacak.

ABD, Neuralink başvurusunu reddetti

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Elon Musk'ın Neuralink şirketi tarafından yapılacak beyin implantının klinik denemelerini reddettiği açıkladı.

FDA, söz konusu teknolojinin beyin ve implant işlevselliğini değiştirebileceğini, iltihaplanmaya, kan damarlarının yırtmasına ve başka şekilde kırılgan dokuya zarar verebileceğini söyledi.

Elon Musk, artık şirketin geliştirdiği beyin çiplerinin insanlar üzerinde test edileceğini açıklamıştı.

Musk, Neuralink tarafından geliştirilen ve beyne yerleştirilen çipin insanlı deneylerinin 6 ay içinde başlamasını beklediklerini söyledi. Ancak bu testlerin başlaması için öncelikle ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden onay alınması gerekiyor.

Elon Musk, eğer gelecekte implantları beynin daha derinine indirmeyi başarırlarsa, körlük ve depresyon gibi hastalıkların Neuralink ile tedavi edilebileceğini iddia ediyor.