Akıllara durgunluk veren ilan: Arama kararınız ve yurt dışı çıkış yasağınız kaldırılır

Türk hackerların sitesinde, 70 bin lira karşılığında arama kararı ve yurtdışı çıkış yasağının kaldırılacağını iddia eden bir ilan yayınlandı.

Yargıya karşı oluşan güvensizlik, bazı fırsatçılar için gelir kapısı da olabiliyor. Türk hackerların üyesi olduğu bir forum sitesinde verilen bir ilanda, hakkında yakalama, arama kararı bulunanlar ile yurtdışına çıkışı yasaklananların, 70 bin lira karşılığında hakkındaki kararların kaldırtılabileceği belirtiliyor.

Savcılıkta 10 bin lira peşin ödeme

Independent'tan Can Bursalı'nın haberine göre; verilen ilanda, hakkında arama, yakalama ve yurtdışı çıkış yasağı olan kişilerin Ankara'ya avukatını göndermesi gerektiği belirtiliyor ve ilan verenin vekili ile buluşma sağlanıyor.

İlk buluşmada 10 bin lira ödeme yapılması gerektiği de belirtiliyor. Ardından işlemler başlatılıyor ve kişi hakkındaki arama, yakalama ve yurtdışı çıkış yasağı kaldırıldığında ortalama 70 bin lira gibi bir maliyet oluştuğuna değiniliyor.

Kaçmayı düşünene gözdağı

İşlemin, yapıldığı yılın son günü olan 31 Aralık'a kadar 'dayanma' garantisi veriliyor. İlanda ayrıca, ilk etapta 10 bin liralık ödemeyi yapıp kalanını yapmadan kaçma girişiminde bulunulması ihtimaline karşı "Kalan parayı vermeme, kaçma gibi durumlarda ne olabileceğini zaten biliyorsunuz" ifadeleri yer alıyor.

"Ortalama maliyetimiz 70 bin lira"

Üyelikle girilebilen ve sitenin yöneticileri tarafından güvenilir kabul edildikten sonra paylaşımların görülebildiği Türk hacker sitesinde "Yakalama ve arama kararı kaldırılır" başlığıyla verilen ilanda şu ifadeler yer alıyor:

Başlıkta okuduğunuz gibi şahıs üzerindeki yakalama, arama ve yurt dışı çıkış yasağı kararlarını kaldırabiliyoruz. Tamamen savcılık kararı ile resmi olarak aranmanız veya yakalamanız kaldırılıyor. Sizlere bununla ilgili karar yazısı veriyoruz. İşlemin yapıldığı sene sonuna yani 31 Aralık'a kadar dayanma garantisi veriyoruz.

İşleyiş şu şekilde oluyor:

Dosya ve TC bilgisini veriyorsunuz. Uygunluk durumuna göre size bilgi veriyoruz. Ankara'ya bir temsilci varsa vekilinizi (avukat) gönderiyorsunuz. Bizim vekilimiz ile buluşuyor dosyaya göre belirlenmiş ücreti varlığını tespit ediyor.

İşlem öncesi Ankara'da savcılığın orada 10.000 TL alıp işlemi başlatıyoruz. Kararın size tesliminden sonra kalan parayı alıyoruz. (Kalan parayı vermeme kaçma gibi durumlarda ne olabileceğini zaten biliyorsunuz)

Ortalama dosyalarda maliyetimiz 70.000 TL civarında dosyanın türüne ve adetine göre fiyatta değişiklikler olabilmektedir.

Kaç kişinin bu yolu kullandığı bilinmiyor

İlan verildikten sonra kaç kişinin bu yolla hakkındaki arama, yakalama ve yurtdışı çıkış yasağını kaldırttığı, ilan verenin bu yolla ne kadar gelir elde ettiği henüz bilinmiyor.

Mazılıgüney: Bu güvensizlik ortamında vatandaşlar problemlerin çözüleceğine inanmıyor

Konuyla ilgili Independent Türkçe'ye değerlendirmede bulunan Adli Bilişim Uzmanı ve avukat Levent Mazılıgüney, yargıda para karşılığında usulsüz yollarla arama, yakalama ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılabileceğinin hacker forumlarında dahi yazılabiliyor olmasının 'borsa' olarak adlandırılan oluşumların bulduğu her fırsatı kullandığının göstergesi olduğuna dikkati çekti.

"Bu forumlarda yer almak da kolay değildir. Bir mühendis olarak ileri seviye yetenek gerektirdiğini söyleyebilirim" Mazılıgüney, şunları söyledi:



Peki 'borsa' yapılanmalarına yönelmenin altında yatan nedenler nedir? Bir hukukçu olarak da son derece üzüldüğüm bir konudur. Yargıya güvenin ne kadar azaldığı herkesçe malum. Bu güvensizlik ortamında maalesef vatandaşlar yargıda problemlerinin olağan şekilde ve makul sürede çözülebileceğine ihtimal vermiyorlar.

Öyle ki yargıda olumlu sonuç alanlara diğerleri farklı bakıyor ve acaba kimin adamı ya da kimlerle 'borsa' organizasyonuna dahil oldu diye düşünüyorlar.

"Toplumun önemli bir kısmı hukuk içinde sonuç alabileceğine inanmıyor"

Müvekkil adaylarının zaman zaman kendisine bile bu tip yolları sorduğunu ifade eden Mazılıgüney, "Vaatlere inanıp, para verip, belki de kendiliğinden sonuca ulaşan örnekler de var. Bu örneklerin varlığı da diğerlerini bu usulsüz yollara teşvik ediyor.

Zamanla öyle bir hal alıyor ki, bu yollar dışında olağan yollara inanan kalmıyor. Biz ülke olarak tam da bu eşikteyiz. Toplumun önemli bir bölümü hukuk içinde sonuç alınabileceğine maalesef inanmıyor. Nasıl inanılsın ki? Benim örneğimde olduğu gibi takipsizlik alalı 3 yıldan fazla zaman geçmesine karşın hakların alınamadığı bir hukuk mücadelesine insanlar nasıl inansınlar?" diye konuştu.

"Kimlikleri devletin imkanlarıyla tespit edilebilir"

Bu yollara başvuranların çoğunun dolandırıldığını ve para alanların tek amacının mağduriyetleri istismar etmek olduğunu söyleyen Mazılıgüney, bu kişilerin ancak devletin imkanlarıyla tespit edilebileceğini ve yargının gereğinin yapması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

Ne olursa olsun hukuk içinde kalmayı teşvik etmek zorundayız. Problemlerimizi hukuk içinde çözmeliyiz. Hukuk dışılığı meşru göremeyiz. Adına genellikle “borsa” denilen bu türden düzenbazlara, illegal yapılara itibar edilmemelidir. Hukuksuzluk er geç yapana döner. Haklı olduğuna inanan hukuktan ayrılmamalıdır.

'Borsa' yapılanmalarındaki kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmalıdır. Hacker forumlarında kendi adıyla yazmıyor elbette ve kim olduğunun tespiti ancak devletin imkânlarıyla mümkün olabilir. Yargı gereğini yapmalıdır.

Independent