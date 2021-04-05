  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Bakan Karaismailoğlu'ndan Türksat 6A açıklaması!

Bakan Karaismailoğlu'ndan Türksat 6A açıklaması!

Bakan Karaismailoğlu Türksat 6A ve Kanal İstanbul projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

- "Şu an itibariyle, Kanal İstanbul’un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim."

- "Türksat 5A uydumuzu bu yılın başında uzaya gönderdik, Türksat 5B’yi de yıl içinde yörüngesine göndereceğiz. Entegrasyon ve testleri ülkemizde yapılacak ilk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A’yı da 2022 yılında inşallah uzaya göndereceğiz. Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümünde, kendi uydusunu kendisi yapabilen Dünya’nın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız."

Etiketler türksat 6a açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü oyuncu Türkiye'yi terk etti
Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden kişi yakalandı
Tarlada ölü bulunan 4 genç ''fakir kokaini'' kullanmış
Gökdelende çıplak fotoğraf çekimi krizi! 20 model tutuklandı
Balıkçıların ağlarına takıldı! Zengin oldular
Ahmet Çakar, canlı yayında ''hayırlı olsun'' diyerek duyurdu
Memur ve emeklinin enflasyon farkı da belli oldu!
Buket Aydın'ın derin dekoltesi sosyal medyayı salladı
Joe Biden’ın oğlu eşini yengesiyle aldattığını itiraf etti!
Enflasyon piyasaları ateşledi! Dolar, Euro ve altın yükselişe geçti