Baykar dünyada 100 firma arasında en hızlı gelir artışı gerçekleştiren şirket oldu

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayinin gelişmesinde önemli bir yere sahip olan Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar "Savunma sanayisinde dünyanın ilk 100 firması arasında en hızlı gelir artışına sahip savunma sanayi firması haline geldik" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi şirketlerinden Baykar Teknoloji, dünyadaki ilk 100 savunma sanayi şirketi arasında en hızlı gelir artışına sahip olan firma haline geldi. Dünya savaş doktrinini değiştiren İHA ve SİHA'ların üreticisi olan Baykar Teknoloji'nin başarıları hem savaş sahasında hem de küresel anlamda devam ediyor.

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Başarının sırrı teknolojik odaklanmada. Bayraktar TB2 SİHA gibi yüksek teknolojiye sahip tek bir ürünü dünyanın en iyisi olacak şekilde geliştirerek başarı sağlıyoruz. Onlarca vasat seviye ürün yapacağımıza sadece bir tane niş ürüne odaklanarak dünyanın en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

"BU BAŞARIYI YENİ PLATFORMLARIMIZLA DAHA İLERİ NOKTALARA TAŞIYACAĞIZ"

Savunma sanayisinde dünyanın ilk 100 firması arasında en hızlı gelir artışına sahip savunma sanayi firması haline geldik.

2022 yılında ise satışların yüzde 85'i ihracattan kaynaklandı. 2023 yılında ise ihracat gelirinin toplam satışlar içerisinde yüzde 90'dan fazla olmasını bekliyoruz. Bu başarıyı yeni platformlarımızla daha ileri noktalara taşıyacağız."