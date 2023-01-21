Bu tuzağa dikkat! Bitcoin uçtu, dolandırıcılar yine sahneye çıktı

Kripto para piyasasının yükselişe geçmesini fırsat bilen dolandırıcılar harekete geçti.

Kripto para piyasası yükselişe geçti. En büyük kripto para birimi Bitcoin (BTC), Ağustos 2022'den bu yana ilk kez 23 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bitcoin böylece son 24 saatte yüzde 10'dan fazla değer kazanmış oldu.

DOLANDIRICILAR YİNE SAHNEDE



Kripto paralardaki hareketliği fırsat bilen dolandırıcılar da harekete geçti. Kripto para borsasında işlem yapanlara SMS gönderen dolandırıcılar, "Yeni yıla özel! Bakiyeleri 15.000 TL'nin üzerinde olan müşterilerimize 1500 dolar tutarında BTC hediye!" diyerek kullanıcıların linke tıklamalarını istiyor.

SAKIN TIKLAMAYIN

Mesajdaki linke tıklayınca açılan sitede Binance giriş ekranın kopyası karşımıza çıkıyor. Borsa giriş bilgilerini giren kullanıcıların hesapları saniyeler içinde boşaltılıyor.

Uzmanlar, dolandırıcıların kurbanı olmamak için şunları öneriyor:



E-posta, mesaj, sosyal medya gibi bir yollara sizin bilginiz dışında sizinle iletişime geçenlerle kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Arkadaşınız gibi görünebilirler, ancak gerçekte arkadaşlarınızın e-postasını veya sosyal hesabını ele geçirmiş bir bilgisayar korsanı olabilirler. Başka bir iletişim yöntemi kullanarak arkadaşınıza ulaşıp bunu teyit edin.



-Bir şey gerçek olamayacak kadar iyiyse büyük olasılıkla gerçek değildir. Tüm yatırım fırsatlarına temkinli yaklaşın.



-Tüm kripto para hesaplarınızda iki korumalı kimlik doğrulama kullanın.



-Ön ödeme gerektiren tüm yatırım 'fırsatlarından' uzak durun.



-Resmi olmayan uygulama mağazalarını asla kullanmayın.



-Saygın bir sağlayıcının kötü amaçlı yazılım karşıtı çözümünü bilgisayarınıza ve mobil cihazınıza indirin.