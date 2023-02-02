Çin ve ABD arasında Huawei gerginliği: Yeni yaptırımlar gelmeye devam ediyor

ABD ve Çin arasında yaşanan teknoloji savaşı, Huawei'ye getirilen yeni ambargolar sonrası zirveye ulaştı.

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, kan kaybetmeye devam ediyor.

Akıllı telefon satışlarında ilk beşin dışında kalan ve kendi vatanı Çin'de liderliğini kaybeden Huawei'ye yeni yaptırımlar gelmeye devam ediyor.

Huawei, birkaç yıldır 5G ve diğer teknolojilere yönelik ürünlerle ilgili ABD ihracat kısıtlamalarıyla karşı karşıya kaldı, ancak ABD Ticaret Bakanlığı yetkilileri, bazı Amerikan şirketlerine, Huawei'ye belirli mal ve teknolojileri satmaları için lisans vermişti.

Ancak Biden yönetimi, ABD şirketlerinin çoğu ürünü Çinli Huawei'ye ihraç etmesi için verilen lisansı iptal etti.

Çin'den sert açıklamalar geldi

Çin dışişleri bakanlığı yetkilisi Mao Ning, ABD'nin yeni boykot planına karşı sert açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Çinli şirketlerin büyümesini engellemek için devlet gücünü kötüye kullandığını belirten Ning, Huawei'ye yönelik ek yaptırımların uluslararası ekonomik ve ticari kuralların açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Günümüzde ABD ve Çin ilişkileri, yarı iletken yasağı ve teknolojik yaptırımlarla oldukça gergin. Bu son yasaklar ise iki ülke arasındaki gerilimi iyice tırmandıracak gibi görünüyor.