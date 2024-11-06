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Dünya’nın ilk ahşap uydusu uzayda

Dünya’nın ilk ahşap uydusu uzayda
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Japon araştırmacıların ürettiği dünyanın ilk ahşap uydusu, Ay ve Mars keşiflerinde kereste kullanımının erken bir denemesi olarak uzaya fırlatıldı.

Araştırmacılar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 10 ay süren bir deneyin ardından, Japonya’da yetişen ve geleneksel olarak kılıç kınları için kullanılan bir tür manolya ağacı olan ‘honoki’nin ahşap bir uzay aracı için uygun olduğunu keşfetti.

 

LignoSat, vida ya da yapıştırıcı kullanılmadan geleneksel Japon el sanatları tekniği kullanılarak ‘honoki’den yapıldı.

Kyoto Üniversitesi ve ev üreticisi Sumitomo Forestry’ın geliştirdiği ‘LignoSat’, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gidecek ve dünyadan yaklaşık 400 kilometre yukarda yörüngeye bırakılacak.

Uydu, yerleştirildiği yörüngede altı ay kalacak.


TRT Haber‘in aktardığına göre adını Latince ‘ahşap’ kelimesinden alan LignoSat, yenilenebilir malzemenin uzaydaki kozmik potansiyelini göstermekle görevli.

Astronot olan ve Kyoto Üniversitesi’nde insanın etkin olduğu uzay faaliyetleri üzerine çalışan Takao Doi, “Kendi üretebileceğimiz bir malzeme olan kereste ile evler inşa edebilecek, uzayda sonsuza kadar yaşayabilecek ve çalışabileceğiz” dedi.

Kanıtlamak istedi
Ay ve Mars’ta ağaç dikmek ve ahşap evler inşa etmek için 50 yıllık bir plan yapan Doi ve ekibi, ahşabın uzaya uygun bir malzeme olduğunu kanıtlamak için ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) sertifikalı ahşap bir uydu geliştirdi.

Kyoto Üniversitesi orman bilimi profesörü Koji Murata, ahşabın uzayda dünyadakinden daha dayanıklı olduğunu, çünkü onu çürütecek ya da alev almasına neden olacak su ya da oksijen bulunmadığını hatırlattı: “1900’lerin başlarında uçaklar ahşaptan yapılıyordu. Ahşap bir uydu da mümkün olmalı.”

Doi, ahşap bir uydunun ömrünün sonunda çevresel etkiyi de en aza indirdiğini söyledi:

“Hizmet dışı bırakılan uydular, uzay enkazına dönüşmemek için atmosfere yeniden girmelidir. Geleneksel metal uydular atmosfere yeniden giriş sırasında alüminyum oksit parçacıkları yaratır, ancak ahşap olanlar daha az kirlilikle yanar. Metal uydular gelecekte yasaklanabilir. Eğer ilk ahşap uydumuzun çalıştığını kanıtlayabilirsek, bunu Elon Musk’ın SpaceX şirketine sunmak istiyoruz.”

Sumitomo Ormancılık Tsukuba  Araştırma Enstitüsü yöneticisi Kenji Kariya, “Modası geçmiş gibi görünebilir ama uygarlık, Ay’a ve Mars’a doğru ilerlerken ahşap aslında en son teknolojidir. Uzaya açılmak kereste endüstrisini canlandırabilir” dedi.

 

Etiketler ahşap ahşap uydu uzay
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