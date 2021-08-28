E-ticaret devine büyük şok: Peş peşe soruşturmalar

Yurt dışına açılmasıyla son zamanlarda gündemde olan e-ticaret platformu Hepsiburada'ya, 'yatırımcıyı koruma' adına soruşturma başlatıldı.

Webtekno'da yer alan habere göre; Ülkemizin en önde gelen e-ticaret platformlarından olan Hepsiburada, geçtiğimiz aylarda yurt dışına açılmasıyla gündemdeydi. Bu bağlamda dünyanın teknoloji borsası olarak bilinen NASDAQ borsasına giren şirket, B grubu hisselerini ABD’de halka arz etmişti. Bununla birlikte farklı yerli şirketlerden de takdir toplayan Hepsiburada, bugün ABD'de hukuk şirketlerinin hedefi oldu.

Şirket, ABD’de kendisine açılan soruşturmalarla karşımızda. 3 farklı hukuk şirketinin açtığı bu soruşturmalar, genel çerçevede şirketin yasaların ihlal edip etmediğine odaklanıyor. Hepsiburada’nın ABD’de halka arz edilmesinin ardından yaşadığı hisse değeri düşüşü de yatırımcıyı korumak adına açılan soruşturmaların en büyük odak noktası olarak karşımıza çıkıyor.

12 DOLARLIK HİSSE DEĞERİ 8,97 DOLARA KADAR GERİLEDİ

Johnson Fistel, Howard G. Smith Law Offices ve Glancy Prongay & Murray LLP tarafından açılan soruşturmalarda ortak hedef, Hepsiburada’nın muhtemel federal güvenlik yasaları ihlallerini kontrol etmek. Bu soruşturmalar, firmanın yaşadığı hisse değeri düşüşünün ardından geldi. Zararda olan yatırımcılar, şirketler tarafından firmayla itibara geçmeleri için destekleniyor.

Söz konusu düşüşe değinecek olursak, halka arz edildiği zaman Hepsiburada’nın hisse değeri 12 dolardı. Yaklaşık yüzde 25’lik bir kayıpla 3,05 dolar gerileyen şirket 8,97 dolar seviyelerini gördü. Şimdiki güncel değeriyse 9,21 dolar.

ŞİRKET, BUGÜN SATIŞLARINDAN İYİ HABERLER DE VERDİ

Hepsiburada’nın üst yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, geçen yıla oldukça sağlam bir büyüme gerçekleştirdiklerini, yapılan satışların 2020’nin ilk 6 ayına göre yüzde 58,2 oranında büyüyerek 10,4 milyar TL düzeyine ulaştığını söyledi.

Katıldığı çevrim içi basın toplantısında bunları paylaşan Emirdağ, ikinci çeyrekte gerçekleştirdikleri platform satışlarının yüzde 38 artışla 5,9 milyar TL’ye ulaştığını da söyledi. Bunun dışında HepsiExpress, HepsiPay, HepsiGlobal gibi servislerin hızla büyüyeceğini de aktaran Emirdağ, NASDAQ’ta halka açılan ilk Türk şirketi olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Emirdağ’ın söz konusu soruşturmalar hakkında yaptığı bir açıklama bulunmuyor fakat bu hukuk şirketlerinin yatırımcıları rahat ettirmeden durmayacağı ortada. Bu bağlamda zamanla karşımıza çıkacak olan gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağız.