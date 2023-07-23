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Elon Musk duyurdu: Twitter'ın adı ve logosu değişiyor

Elon Musk duyurdu: Twitter'ın adı ve logosu değişiyor
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Ekim ayında Twitter'ı satın aldıktan sonra yaptığı kurum içi hamlelerle gündemden düşmeyen Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk yine çok tepki çeken bir adıma imza attı.

Twitter’ı satın aldıktan sonra hem şirkette çalışanların büyük bir kısmını işten çıkaran hem de birçok paralı özellik getirerek, bu platformu ücretsiz kullananlara kısıtlamalar getiren Elon Musk yine gündemde.

Elon Musk sabaha karşı attığı mesaj ile Twitter’ın logosunu değiştirmeyi gündemine aldığını söyledi. Musk, “Yakında Twitter markasına veda edeceğiz ve kademeli olarak da bütün kuşlara” yorumunu yaptı. Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk, “Eğer bu gece yeterli bir X logosu paylaşılırsa bunu yarın bütün dünyada yayına alabiliriz” dedi.

Musk, konuyla ilgili başka bir detay vermedi. Twitter yetkilileri de konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Twitter’ın logosu olan mavi kuş en bilinen logolardan biri olarak bilinirken, Elon Musk, Nisan ayında platformun logosunu değiştirerek Dogecoin’in simgesi Shiba Inu türü köpek yapmıştı.

Etiketler twitter logo değişim
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