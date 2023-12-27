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Elon Musk'ın korkusu gerçek oldu: Robot Tesla fabrikasında işçiye saldırdı

Elon Musk'ın korkusu gerçek oldu: Robot Tesla fabrikasında işçiye saldırdı
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Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın ABD'deki fabrikasında bir robotun bir işçiye saldırdığı ortaya çıktı.

Otonom otomobil geliştiren ve son yılların en popüler şirketlerinden biri olan Tesla'nın fabrikalarında çalışan mühendis ve işçilerin fabrikadaki robotlar tarafından saldırıya uğradığı ortaya çıktı. 

Ortaya çıkan resmi belgelerde şirketin Teksas'taki fabrikasında 2021 yılında bir üretim robotunun bir mühendisi duvara ittirdiği tespit edildi. Mühendis inceleme ve bakım yaparken robotun kapatıldığı fakat daha sonra robotun harekete geçerek mühendise saldırdığı kayıtlara geçti.

Robotun saldırısı sonrasında mühendisin yaralandığı ve kanının aktığı da kaydedildi. Olaya tanık olan Tesla çalışanları, başka bir çalışanın "yardım" butonuna basarak makineyi durdurabildiği de belirtildi. 

Resmi verilere göre şirketin ABD'nin Teksas eyaletindeki fabrikasında 2022'de her 21 çalışandan 1'i robotların saldırısına uğruyor. 

2022'de bir çalışanın bileğinden yaralandığı ve 127 gün rapor almak zorunda kaldığı belirtilirken bir diğer çalışanın da kafasına  darbe alarak 85 gün çalışmadığı belirtildi. 

Halen Tesla'da çalışanlarla birlikte eski Tesla çalışanları şirketin iş güvenliği kurallarına uymadığını ve çalışanlarının güvenliğini önemsemediğini söyledi.

Tesla konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Etiketler tesla fabrikası robot robot saldırısı tesla fabrika saldırı
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