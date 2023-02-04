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Elon Musk'tan sürpriz karar: Twitter para dağıtacak!

Elon Musk'tan sürpriz karar: Twitter para dağıtacak!
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Twitter’ın sahibi Elon Musk, Twitter Blue abonesi içerik üreticilerine reklam gelirlerinden pay vereceğini açıkladı.

Twitter’ı satın alan ABD’li milyarder Elon Musk, ‘faturaları ödemek için’ mavi tiki 8 dolara satacağını duyurmuştu. 

Mavi tik satışı 8 Kasım’da düzenlenen ABD ara seçimlerinden önce başlayacaktı ama oylamanın etkilenmemesi için ertelenmişti.

Musk, mavi tik satışının 29 Kasım’da yeniden başlayacağını 16 Kasım’da duyurmuştu. Daha sonra 22 Kasım’da yeniden ertelendiğini açıklamıştı.

Elon Musk, kasım sonunda ‘reklam vermeyi durdurduğu’, ‘Twitter’a yüzde 30 vergi koyduğunu’ ve ‘Twitter’ı App Store’dan çıkartacağı’ gerekçesiyle Apple’a savaş açmıştı. Musk’ın, mavi tik satışını yeniden erteleme nedenininse Apple’a yüzde 30 vergi vermemenin yollarını araması gösterilmişti. Sonradan Apple CEO’suyla görüşen Musk, Apple’ın reklamlara devam edeceğini ve Twitter’ı App Store’dan çıkarmayacağını açıklamıştı ancak, ‘yüzde 30 vergi’ konusuyla ilgili farklı bir açıklama yapılmamıştı.

Musk, 13 Aralık’ta mavi tik satışını tekrardan başlatmıştı. Mavi tikle beraber altın ve gri tik de piyasaya sürülmüştü.

Etiketler twitter twitter blue elon musk kâr pay reklam geliri gelir paylaşımı
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