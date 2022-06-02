Evrendeki cehennem: Süper Sıcak Süper Dünya

55 Cancri e isimli "Süper Sıcak Süper Dünya" bilim insanları tarafından ilk kez görüntülenecek.

55 Cancri e, sürekli yanan lav kaplı bir yüzeye sahip. Uzaktaki "süper dünya" bilim adamları tarafından ise ilk kez görüntülenmek üzere.

"55 CANCRİ E" NASA'NIN HEDEFİNDE

New York Post'un haberine göre; NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun ilk yıl için planlanan araştırmaları arasında 55 Cancri e'nin olduğunu söyledi. 55 Cancri e, Dünya'dan yaklaşık 50 ışıkyılı uzaklıkta.

Dünya'nın güneşimizin etrafında dönmesi 365 gün sürüyor. Ancak 55 Cancri e'nin yıldızının etrafında dönmesi sadece 18 saatte tamamlanıyor.



"DÜNYA'NIN GÜNEŞ'E ÇOK, ÇOK DAHA YAKIN OLDUĞUNU HAYAL EDİN"

NASA 55 Cancri e hakkında, "Tipik kaya oluşturan minerallerin erime noktasının çok üzerindeki yüzey sıcaklıklarıyla, gezegenin gündüz tarafının lav okyanuslarıyla kaplı olduğu düşünülüyor. Dünya'nın Güneş'e çok, çok daha yakın olduğunu hayal edin. O kadar yakın ki, bütün bir yıl sadece birkaç saat sürüyor." dedi.

Gezegenin ilk gözleminin bu yaz James Webb Uzay Teleskobu'nun devreye girmesinden sonra olması bekleniyor. Teleskop ayrıca bilim insanlarının başka bir uzak gezegen olan LHS 3844 b hakkındaki bilgileri derinleştirmelerine de yardımcı olacak.