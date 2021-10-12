Facebook ve Gmail çöktü: Erişim sorunu yaşanıyor

Facebook'ta geçtiğimiz hafta yaşanan erişim sorunu yeniden başladı. Dünya genelinde Facebook ve Gmail'e erişim problemi yaşanıyor.

Geçtiğimiz hafta büyük bir kesinti ile gündeme gelen Facebook'ta tekrar erişim sorunu yaşandığı iddia ediliyor.

Reuters'ın Downdetector’e dayandırdığı son dakika haberine göre, kullanıcı raporları Facebook'ta sorun olduğunu gösteriyor.

Ayrıca Google'ın e-posta servisi Gmail'de de sorun yaşandığı bildiriliyor.

FACEBOOK VE GMAİL ÇÖKTÜ MÜ?

Downdetector'un Twitter'dan verdiği bilgilere göre ise bazı kullanıcılar Facebook'a ve Gmail'e erişim problemi yaşıyor.

Facebook'ta sorun yaşayan kullanıcıların büyük bir kısmının ABD'de olduğu, ancak Avrupa'nın bazı bölgelerinde de kesintiler yaşandığı öne sürülüyor.

Türkiye'deki kullanıcılarda ise şimdilik herhangi bir kesinti olmadığı bildiriliyor.

FACEBOOK'TAKİ BÜYÜK KESİNTİ 6 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Facebook geçtiğimiz hafta dünya çapında erişim sorunu yaşamış ve söz konusu sorun yaklaşık 6 saat sonra giderilebilmişti. Facebook ile birlikte Facebook çatısı altındaki WhatsApp ve Instagram'da da hizmet kesintisi yaşanmıştı.