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Google bir ülkede daha şirket kurdu

Google bir ülkede daha şirket kurdu
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İnternet devi Google, sosyal medya yasasındaki değişiklik nedeniyle Pakistan'da şirket kurdu.

Pakistan'da geçen sene sosyal medya platformlarının ülkede ofis açmalarını zorunlu kılan yasa değişikliğinin ardından Google'ın Pakistan’da limited şirket kurduğu duyuruldu.

Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyon Bakanı Seyid Eminül Hak, Google'ın ardından farklı sosyal medya platformlarının da Pakistan’da ofis açacağını ifade ederek, TikTok’un da yakında ofisini kuracağını açıkladı.

Pakistan’da geçen sene yapılan yasa değişikliği kapsamında sosyal medya şirketlerinin ülkede ofis açmaları zorunlu hale getirilmişti.

Etiketler google pakistan sosyal medya yasası
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