SON DAKİKA
YARGITAY'DAN EMRAH SERBES HAKKINDA FLAŞ KARAR !
  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. 23 Mayıs 2019 13:09

Google'dan arama motoru itirafı

Teknoloji devi Google, arama motoru sonuçlarında bir hatadan dolayı son haberleri dizinleyemediklerini açıkladı. Bu sorunun sadece ''haber'' kategorisinde olduğu belirtildi.

Google'dan arama motoru itirafı
A+ A-

Google arama motorunun bir hata nedeniyle yakın zamanda eklenen sonuçları dizinleme ve gösterme sorunu yaşadığı ve bu hatanın yalnızca “haber” kategorisini etkilediği duyuruldu.

Google’dan yapılan açıklamada mühendislerin konu ile ilgili çalışmalara başladıkları belirtildi.

Google Webmasters Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Bazı arama sounçlarını dizinleme konusunda problem yaşıyoruz. Elimizde daha fazla veri olduğunda bu paylaşımı güncelleyeceğiz” denildi.

Bugün yapılan açıklamada ise sorunun çözüldüğü bilgisi yine aynı Twitter hesabı üzerinden yayınlanan mesaj ile duyuruldu.

arama motoru , google
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM