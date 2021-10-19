''Herkesin yazışmaları sızıyor'' denildi WhatsApp harekete geçti

Whatsapp daha önce uçtan uca şifreleme sistemini duyurmuştu. Ardından güvenlik sorunuyla ilgili harekete geçen Whatsapp, kişisel sohbetlere kimsenin erişemeyeceğini duyurdu.

Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp, Google kullanıcılarının Google Drive'a, Apple kullanıcılarının ise iCloud'a yükledikleri Whatsapp sohbetlerinin kimse tarafından erişilemeyeceğini belirtti.

Whatsapp kullanıcılarının bu özelliği kullanabilmeleri için ise sohbetleri şifrelemeli ve 64 haneli bir şifre belirlemeleri gerekiyor.