Türk Telekom, AKN'siz internet fiyatlarını tekrar yayınladı

Belli bir kotayı aşan kullanıcıların internet hızını düşüren Adil Kullanım Kotası (AKK/AKN) dönemi 1 Ocak’ta sona eriyor.

Servis sağlayıcılar da yeni dönem fiyatlarını tek tek açıklamaya başlarken fiyatlardaki artışlar tüketicilerin tepkisine neden olmuştu.

1 Ocak tarihinden önce taahhüt vererek aboneliğini devam ettiren kullanıcılar, fiyatlarında hiçbir değişiklik olmadan kullandıkları internet paketini Adil Kullanım Kotası olmadan kullanmaya devam edecek.

Yeni dönem fiyatlarını açıklayan ilk şirketlerden biri Türk Telekom oldu. Türk Telekom’un yeni tarifelerinde fiyat artışları dikkat çekerken, daha sonra sitesindeki paket seçeneklerini kaldırdı ve ilgili sayfada tek bir açıklama yer aldı:

“Türkiye’nin interneti Türk Telekom olarak, 1 Ocak’tan itibaren yepyeni bir dönem başlatıyoruz. Mevcut müşterilerimiz 1 Ocak’tan itibaren mevcut paketlerinin hızında ve ek hiçbir ücret ödemeden limitsiz internetten faydalanabilecek.”

İşte Türk Telekom'un AKK'siz tarifelerinin fiyatları:

4 Mbps: 59,90 TL

6 Mbps: 69,90 TL

8 Mbps: 79,90 TL

16 Mbps: 92,90 TL

24 Mbps: 119,90 TL

35 Mbps: 149,90 TL

50 Mbps: 249,90 TL

100 Mbps: 335,90 TL