İşte kredi kartlarından izinsiz para çeken 12 mobil uygulama

Akıllı telefonlara gizlenen tuzaklar vatandaşların hem kişisel bilgilerini hem de parasını çalmaya devam ederken siber güvenlik uzmanları cep telefonu sahiplerinin kredi kartından izinsiz para çeken 12 mobil uygulamayı tek tek açıkladı.

Siber güvenlik uzmanları Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcılarını tehdit eden ve telefon sahiplerinin kredi kartlarından sessiz sessiz para çeken 12 mobil uygulamayı açıkladı. Açıklanan mobil uygulamalar arasında Instagram profillerinden fotoğraf indirme uygulamalarından not tutma uygulamasına, el feneriden hesap makinesine kadar pek çok uygulama yer aldı. İşte siber güvenlik uzmanlarının "kredi kartı bilgilerinizi çalabilecek uygulamalar" listesi: 1. High

2. Speed Camera

3. Smart Task Manager

4. Flashlight+

5. K-Dictionary

6. Quick Note

7. Currency Converter

8. Joycode

9. EzDica

10. Instagram Profile Downloader

11. Ez Notes

12. A Calculator