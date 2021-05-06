  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Kullanıcılar üzgün! Twitter'da bir dönem sona erdi

Kullanıcılar üzgün! Twitter'da bir dönem sona erdi

Twitter sisteme yüklenen fotoğrafları akış sayfasında otomatik olarak kırpma özelliğini kaldırdı.

Fotoğrafın tamamını görmek isteyen kullanıcılar içeriğe tıklamak zorunda kalıyordu. Twitter'ın görselleri otomatik olarak kırpması nedeniyle bazen istenmeyen kadrajlar da ortaya çıkıyordu.

Hem iOS hem Android'e gelen yeni güncellemeyle bu kırpılma işlemine son verildi.

Twitter yöneticileri güncellemenin kullanıcılardan gelen talepler üzerine böyle bir adım attıklarını belirtti. Mart ayında beta kanallar üzerinden kullanıma sokulan güncelleme tüm Twitter üyelerine açıldı.

Yeni özellikle ayrıca paylaşım esnasında fotoğrafın nasıl gözükeceğini de önceden görebilecekler. 

Etiketler twitter kullanıcı özellik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sedat Peker'den yeni açıklama! Dikkat çeken Albayrak ayrıntısı
Canlı yayında ''Ateşi Anadolu'ya saldık'' demişti... Haklı çıktı!
Yıllar önceki borcunu not bırakarak ödedi
Sinovac incelemesinden ilk açıklama: ''60 yaş altında etkili ama...''
Esra Erol’da büyük şok! 4 çocuğunu bırakıp komşusunu sevgilisine kaçtı
Yaz tatili için rotalar belli oldu! İşte Türklerden test isteyen ülkeler!
Bakan Koca ''hata yaptık'' deyip yeni tabloyu paylaştı
Tam kapanmada sessiz sedasız %20 zam geldi!
A101 6 Mayıs 2021 aktüel kataloğu
Tam kapanma uzayacak mı? Beklenen açıklama geldi