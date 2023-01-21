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Manipülasyonla suçlanan Elon Musk attığı Tweetleri böyle savundu

Manipülasyonla suçlanan Elon Musk attığı Tweetleri böyle savundu
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Twitter'ı satın alan Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla Tesla'nın hisse fiyatlarını yükselttiği iddialarına yanıt verdi.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 2018’de yaptığı bir Twitter paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada, tweetlerinin Tesla’nın hisse fiyatının yükselmesine veya düşmesine neden olmadığını savundu.

Musk, San Fransisco Federal Mahkemesi’nde, Tesla yatırımcıları tarafından 2018’de yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında açılan davada savunmasını yaptı.

Twitter paylaşımlarının insanların ona inandığı veya ona göre hareket edeceği anlamına gelmediğini ifade eden Musk, Tesla’nın hisse fiyatının yükselmesine veya düşmesine neden olmadığını söyledi.

HİSSEDARLAR DOLANDIRILDIKLARINI İDDİA EDİYOR

Tesla CEO’su Musk, 2018 yılındaki bir Twitter paylaşımında şirketi hisse başına 420 dolar ödeyerek borsadan çekmeyi değerlendirdiğini, bunun için fonların güvence altına alındığını belirtmişti.

Tesla yatırımcıları ise dolandırıldıklarını ve milyarlarca dolar zarara uğradıklarını ifade ederek Musk’a tazminat davası açmıştı.

Davacı taraf avukatları, Musk’ın, söz konusu paylaşımı bilinçli olarak yaptığını ve Tesla hisselerinde dengesizlik yaşanmasına neden olduğunu iddia ediyor. 

Etiketler tweet manipülasyon paylaşım hisse tesla tesla hisseleri twitter tweetler
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