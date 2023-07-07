Ortalık kızışıyor: Elon Musk'tan Mark Zuckerberg'e Threads göndermesi

Twitter'a rakip olarak çıkan sosyal medya platformu Threads'in ilk günde 30 milyon kullanıcıyı aşmasının ardından Twitter'ın sahibi Elon Musk'tan bir paylaşım geldi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu. Threads'e kayıt olanların sayısı ilk gününde 30 milyonu aştı. Mark Zuckerberg, "Özel bir şeyin başlangıcı gibi geliyor, ancak uygulamayı geliştirmek için önümüzde yapacak çok işimiz var" dedi. Twitter, Threads uygulamasının benzerliği nedeniyle Meta'yı dava açmakla tehdit etti.

"REKABET İYİ FAKAT HİLE DEĞİL"

Twitter'ın avukatı Alex Spizo, “Gizli bilgilere erişimi olan eski çalışanları işe alarak Twitter’ın bir kopyasını yaptılar” dedi. Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medyada Meta'ya dava açılacağı iddia edilen bir habere, Mark Zuckerberg'e karşı iğneleyici bir yanıt verdi: Musk, "Rekabet iyi fakat hile iyi değil." dedi.