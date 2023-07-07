  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Ortalık kızışıyor: Elon Musk'tan Mark Zuckerberg'e Threads göndermesi

Ortalık kızışıyor: Elon Musk'tan Mark Zuckerberg'e Threads göndermesi

Ortalık kızışıyor: Elon Musk'tan Mark Zuckerberg'e Threads göndermesi
Güncelleme:

Twitter'a rakip olarak çıkan sosyal medya platformu Threads'in ilk günde 30 milyon kullanıcıyı aşmasının ardından Twitter'ın sahibi Elon Musk'tan bir paylaşım geldi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu. Threads'e kayıt olanların sayısı ilk gününde 30 milyonu aştı. Mark Zuckerberg, "Özel bir şeyin başlangıcı gibi geliyor, ancak uygulamayı geliştirmek için önümüzde yapacak çok işimiz var" dedi. Twitter, Threads uygulamasının benzerliği nedeniyle Meta'yı dava açmakla tehdit etti.

"REKABET İYİ FAKAT HİLE DEĞİL"
Twitter'ın avukatı Alex Spizo, “Gizli bilgilere erişimi olan eski çalışanları işe alarak Twitter’ın bir kopyasını yaptılar” dedi. Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medyada Meta'ya dava açılacağı iddia edilen bir habere, Mark Zuckerberg'e karşı iğneleyici bir yanıt verdi: Musk, "Rekabet iyi fakat hile iyi değil." dedi.

Etiketler Mark Zuckerberg Elon Musk Threads
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ın ''talimatı verdim'' dediği emekli zammı için yeni gelişme
Şans oyunlarında da vergi arttırıldı
Ünlü fenomenin Arda Güler transfer olur olmaz yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı
Real Madrid'e transfer olan Arda Güler rekorla başladı
Burası İstanbul'un harem-selamlık plajı
1971 model efsaneyi garajdan çıkardı! Milyonlarca TL teklif ettiler ama kabul etmedi!
İşte zamlı pasaport ücretleri
Harç ve vergilere zam yağmuru
Piyasadaki gıcır gıcır 200 TL'lerin sırrı çözüldü
Yurt dışından getirilen telefonların harçlarına rekor zam