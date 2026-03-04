  1. Anasayfa
Sosyal medyaya yaş sınırlamasında dikkat çeken ayrıntı: Gizli hesap tehdidi ortaya çıktı!
Güncelleme:

TBMM'de sunum yapan RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, gençlerin %88,1'inin sosyal medyada yaş sınırı olması gerektiğini savunduğunu açıkladı. Gençlerin önerdiği yaş sınırı ortalaması 16 olurken, araştırmada "aileden gizli hesap" kullanım oranının %82'ye ulaşması dikkat çekti.

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda yapılan sunumlar, dijital dünyanın çocuklar ve gençler üzerindeki etkisini çarpıcı verilerle gözler önüne serdi.

RTÜK tarafından paylaşılan araştırmaya göre, bizzat gençlerin büyük çoğunluğu sosyal medyaya yaş sınırı getirilmesini istiyor.

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlığında kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya damga vuran ise RTÜK’ün 2025 yılı sonunda 26 ilde 7 bin 511 gençle yaptığı dev araştırmanın sonuçları oldu.

Gençlerin Ortak Kararı: Yaş Sınırı 16 Olmalı!
RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, gençlere yöneltilen "Sosyal medyada yaş sınırı olmalı mı?" sorusuna yüzde 88,1 oranında "Evet" cevabı aldıklarını belirtti. Gençlerin bu sınır için önerdiği yaş ortalaması ise 16 oldu. Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da şu an 15 yaş ve üzeri bir sınır üzerinde çalıştığını ifade etti.

"Gizli Hesap" tehdidi: Ailelerin Haberi Yok!

Araştırmanın en sarsıcı verisi ise aile denetimi konusunda ortaya çıktı. Verilere göre;

Gençlerin yüzde 82'si, ailesinin haberi olmayan "başka bir sosyal medya hesabı" kullanıyor.
Gençlerin yüzde 25'inin tüm bilgileri dijital dünyada kamuya açık durumda.
Sosyal medyanın en büyük olumsuzluğu "gerçek hayattan uzaklaşma" (%30,1) ve "siber zorbalık" (%18,5) olarak görüldü.

Televizyon ve Radyo Tarihe Karışıyor

Raporda geleneksel medyanın gençler arasındaki dramatik düşüşü de dikkat çekti. 2018'de günde yaklaşık 3 saat televizyon izleyen gençler, 2025'te bu süreyi 40 dakikaya indirdi. Radyo dinleme süresi ise sadece 38 dakikaya geriledi. Gençler vaktinin büyük kısmını (günlük 3,5 saat) sosyal medyada harcıyor.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ise dijital platformların aile ve çocuk üzerindeki olumsuz etkilerine karşı denetimlerin sıkılaştırıldığını söyledi. 2024 yılından bu yana uygulanan 78 müeyyidenin yüzde 53,8’i dijital platformlara yönelik oldu. Daniş, şiddeti estetize eden ve suç karakterlerini rol model yapan içeriklere karşı "önleyici" bir yaklaşım sergilediklerini vurguladı.

 

 

