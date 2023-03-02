SpaceX 4 kişiyi daha uzaya taşıdı
SpaceX, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Crew-6 görevi için 4 kişilik mürettebatı Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyan roketi fırlattı.
Fırlatma, Florida'daki NASA'ya ait Kennedy Uzay Merkezi'nden, Falcon 9 roketiyle gerçekleştirildi.
Yerel saatle 00.34'de gerçekleşen operasyon esnasında gökyüzü aydınlandı.
Ekibin fırlatılması, önceki denemenin teknik arıza sebebiyle iptal edilmesinden 72 saat sonra yapıldı.
Mürettebatta bir Rus kozmonot ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir astronot da yer alıyor.
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