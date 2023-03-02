  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. SpaceX 4 kişiyi daha uzaya taşıdı

SpaceX 4 kişiyi daha uzaya taşıdı

Güncelleme:

SpaceX, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Crew-6 görevi için 4 kişilik mürettebatı Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyan roketi fırlattı.

Fırlatma, Florida'daki NASA'ya ait Kennedy Uzay Merkezi'nden, Falcon 9 roketiyle gerçekleştirildi.
Yerel saatle 00.34'de gerçekleşen operasyon esnasında gökyüzü aydınlandı.

Ekibin fırlatılması, önceki denemenin teknik arıza sebebiyle iptal edilmesinden 72 saat sonra yapıldı.
Mürettebatta bir Rus kozmonot ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir astronot da yer alıyor.

Etiketler spacex space x uzay ekip uçuş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da ''hükümet istifa'' protestosu! Polis müdahale etti
11 ilimizi yıkan fayın başlangıç noktası görüntülendi!
''Enkazdan çığlık sesi geldi'' ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Kızılay Başkanı Kınık'tan tepki çeken paylaşım
Kahramanmaraş depremini bilen Hoogerbeets yine uyardı: İç Anadolu Bölgesi'ne dikkat!
Yunanistan'da tren faciasında can kaybı yükseldi
Trafik magandalarının otoban yarışı böyle bitti! O anlar kamerada
Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu anketlerinde dikkat çeken değişim
Mansur Yavaş ''adaylık'' için 2 ismi işaret etti
İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'nın ''adaylık'' sorusuna dikkat çeken yanıt