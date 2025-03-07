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TBMM'de 5G dönemi başladı

TBMM'de 5G dönemi başladı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin TBMM'de kullanıma sunulduğunu açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 5G çalışmalarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla koordineli olarak devam ettiklerini kaydetti. Uraloğlu, halihazırda BTK tarafından işletmecilere ve üreticilere 5G teknolojisine yönelik test-deneme izinleri verildiğini ifade ederek, "Test-deneme süreçleri İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Eskişehir ve Konya gibi şehirlerde devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda ise vatandaşlarımız da 5G uyumlu cihazlarıyla bu deneyime ortak olabiliyor" dedi.

'ÜLKE GENELİNDE İLK SİNYAL 2026'DA'

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe stadyumlarında da vatandaşların deneyimine açıldığını hatırlatarak, "Tıpkı İstanbul Havalimanı'nda olduğu gibi vatandaşlarımız stadyumlarda da 5G teknolojisini deneyimlemeye başladı. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde test-deneme süreci başladı. Ülke genelinde ilk sinyali ise 2026 yılında almayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

DHA

Etiketler TBMM meclis 5g internet
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