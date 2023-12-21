  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Türk astronotun uzaya gidişi ertelendi

Türk astronotun uzaya gidişi ertelendi

Türk astronotun uzaya gidişi ertelendi
Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, olumsuz hava koşulları ve SpaceX planlamalarındaki değişiklik nedeniyle Alper Gezeravcı'nın yer alacağı "Ax3 Misyonu"nun 17 Ocak 2024'e ertelendiğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak ilk Tük uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kacır, "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı 'Ax3 Misyonu', olumsuz hava koşulları ve 'SpaceX' planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024’e ertelendi. Heyecanlı yolculuk için biraz daha sabretmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı.

İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihi daha önce 9 Ocak 2024 olarak açıklanmıştı.

Etiketler uzay türk yolcu gidiş erteleme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro ve altının faiz kararına tepkisi bu oldu Dolar, Euro ve altının faiz kararına tepkisi bu oldu Türkiye'nin en zeki insanları bu illerde yaşıyor! İşte IQ ortalaması yüksek şehirler Türkiye'nin en zeki insanları bu illerde yaşıyor! İşte IQ ortalaması yüksek şehirler Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti Bakan Şimşek'ten Dolar'ı olana kötü haber Bakan Şimşek'ten Dolar'ı olana kötü haber Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı Bir dizinin daha fişi çekildi! Final yapıyor Bir dizinin daha fişi çekildi! Final yapıyor Akaryakıt fiyatlarına bir dev zam daha geliyor Akaryakıt fiyatlarına bir dev zam daha geliyor Erdoğan'ın emeklilere özel seçim müjdesi ortaya çıktı Erdoğan'ın emeklilere özel seçim müjdesi ortaya çıktı TCMB yılın son faiz kararını açıkladı TCMB yılın son faiz kararını açıkladı Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek? Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?