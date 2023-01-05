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Twitter'a bir şok daha: Binlerce dolarlık dava açıldı

Twitter'a bir şok daha: Binlerce dolarlık dava açıldı
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Elon Musk'ın satın aldığı günden beri sürekli skandallarla gündeme gelen Twitter'da bir şok daha yaşandı.

Twitter, Aralık ayı sonunda San Francisco Yüksek Mahkemesi'nde açılan davada, California'daki ofislerinden birinin kirasını ödememekle suçlanıyor.

Columbia Property Trust olarak da bilinen ev sahibi Columbia REIT – 650 California'nın şikayeti, mahkemeden Twitter'ı avukatlık ücretleriyle birlikte 136.250 dolar ödenmemiş kira artı faiz ödemeye zorlamasını istiyor.

Mülk sahibi ayrıca, 16 Aralık'ta sosyal medya devinin, kira ödenmediği takdirde San Francisco'nun finans bölgesinin kenarında yer alan Hartford Binası'nın 30. katı için kira sözleşmesini beş gün içinde temerrüde düşüreceğinin kendisine bildirildiğini iddia etti.

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Aralık ayında basında çıkan haberlerde, daha önce Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alınan Twitter'ın haftalardır genel merkezinin veya diğer küresel ofislerinin kirasını ödemediği ortaya çıktı.

Şirket ayrıca charter uçuşları için ödeme yapmayı reddettiği için dava ediliyor. Özel Jet Hizmetleri Grubu, Twitter'ın Ekim ayında iki charter uçuşu için 197.725 $ ödemeyi reddettiği iddiasıyla New Hampshire Bölge Mahkemesinde dava açtı.

TWITTER BATIYOR MU?
Kasım ayında Elon Musk, daha fazla nakit üretmeye başlamazsa sosyal medya devi için iflasın bir olasılık olduğunu söyledi. Yorumların, milyarderin Twitter çalışanlarına yaptığı ilk konuşma sırasında yapıldığı bildirildi.

Twitter'ın yeni sahibi maliyetleri kısmak amacıyla şirket personelinin yarısını kovdu, üst düzey yöneticilerin çoğunu görevden aldı ve geri kalan çalışanlara evden çalışmayı bırakmalarını emretti.

Sonuç olarak, şirketin çalışan tabanının dörtte üçünün işten çıkarılmaları, kovulmaları veya istifa etmeleri nedeniyle ayrıldığı bildirildi.

Ayrıca Twitter, Ocak ayı ortasında üst düzey ofis mobilyaları ve mutfak ekipmanlarını açık artırmaya çıkarmayı planlıyor.

Etiketler twitter dolar dava kira
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