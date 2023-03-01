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Twitter'a yine erişim sorunu!

Twitter'a yine erişim sorunu!
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Sosyal medyanın en popüler mecrası Twitter'da yine erişim problemi yaşanıyor.

Twitter'a girmeye çalışan pek çok kulanıcı yavaşlama problemi ile karşılaşıyor. Bazı kullanıcılar Twitter'a sorun yaşamadan girerken birçok kullanıcı ise Twitter'a erişemiyor.

Twitter'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Etiketler twitter erişim erişim sorunu engel
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