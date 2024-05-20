Uzmanlardan korkutan uyarı: Güneş patlaması 2025'te çok daha etkili olacak

Dünya, Güneş patlaması kaynaklı jeomanyetik fırtınayı büyük ölçüde atlattı; ancak uzmanlar, 2025'e kadar daha şiddetli patlamaların meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne (NOAA) bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi, geçen hafta son 7 yılın en büyük Güneş patlamasının yaşandığını bildirmişti.

Güneş patlamasının neden olduğu jeomanyetik fırtına, Dünya'daki radyo dalgalarına müdahale gibi, uzaydaki uydular ve insanlar için de potansiyel sorunlara neden olmuştu.

Ancak uzamanlar Güneş'in henüz "solar maksimuma", yani 11 yıllık güneş döngüsünün en enerjik noktasına ulaşmadığını söyledi.

Bilim insanları Güneş'in henüz maksimum gücüne ulaşmadığını ve bir ya da iki yıl içinde çok daha güçlü şekilde ortaya çıkarak Dünya'yı etkileyeceği konusunda uyardılar.

SON 7 YILIN EN BÜYÜK PATLAMASI

Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi geçen hafta X hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut Güneş patlama döngüsünün en büyük patlamasının yaşandığı bildirmişti.

Söz konusu patlamanın tüm zamanlarda kaydedilen en büyük 17. Güneş patlaması olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, X sınıfı olarak nitelendirilen güçlü patlama dolayısıyla bazı radyo vericilerinin ve benzeri teknik ekipmanların etkilenebileceği ifade edildi.

X8.7 seviyesinde olduğu belirtilen patlamanın, bu sınıftaki en şiddetli patlamalardan biri olduğuna dikkat çekilen haberlerde, bunun, 2017 yılından bu yana tespit edilen en büyük patlama olduğunun altı çizildi.

Güneş patlamaları A sınıfından X sınıfına kadar sınıflandırılıyor ve her bir sınıf kendi içinde 1'den 9'a kadar ölçeklendiriliyor.