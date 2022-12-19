WhatsApp'tan bir yenilik daha

Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp 2023 yılına yeni bir güncelleme ile giriyor.

a bir süre önce 'topluluklar'ı kullanıma alan popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yeni bir özelliği daha test etmeye başladı.



Shift Delete'in haberine göre WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla 2.23.1.11 güncellemesi yayınladı. WABetaInfo ekibi, Android 2.22.15.2 için WhatsApp beta güncellemesiyle ilgili makalede, WhatsApp kaybolan mesajlar aktif edildiğinde gönderilen mesajın saklanabileceğini keşfetti.



Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, kaybolan mesajlar özelliğini aktif ettikten sonra istedikleri mesajın silinmesini engelleyebilecek. Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi WhatsApp, kullanıcıları kaybolan mesajların sohbette kalmalarını desteklediği konusunda bilgilendirmek için çalışıyor.



Şirket, kaybolan bir sohbetteki mesajların, saklandıkları durumlar dışında her zamanki gibi sürelerinin sona ermesinden sonra kaybolacağını da duyurmayı planlıyor. Sohbetteki kişiler, mesaj seçeneğini görüntüleyerek kaybolan mesaj özelliğini açtıktan sonra istedikleri mesajı saklayabilecek veya saklanan bir mesajı geri alabilecek.



Kullanıcılar saklanan bir mesajı geri aldıklarında, mesaj herkes için otomatik olarak silinecek ve mesaj geri kurtarılamayacak. Yeni özelliğin birkaç hafta içerisinde kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor.